6. kattan düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (52) adli tıp ‘kati’ raporu çıktı.

'ZEHİRLENDİ' İDDİASI ÇÜRÜDÜ

6. kattan düşen Güllü'nün ölümüne dair çeşitli iddialar ortaya atılmış, olay anında evde bulunan çocukları da ifade vermişti. Ancak son raporda kanında yüksek düzeyde alkol tespit edilen şarkıcının zehirlenerek öldüğüne dair delil bulunmadığına dikkat çekildi.

Güllü'nün yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

ALKOL SEVİYESİ YÜKSEK ÇIKTI

Cinsel muayenede ise akut (yeni) travmatik bir ize rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındı.

Laboratuvar incelemelerinde Gül Tut’un kanında 3,53 promil etanol (alkol) bulunduğu açıklandı. Histopatolojik izlerin travmalarla uyumlu olduğu, biyolojik örneklerde ise Gül Tut dışında herhangi bir DNA profiline rastlanmadığı bildirildi.

Adli tıp raporu, 13 Ekim 2025 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

OLAY YERİ İNCELEME YAPILMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurduğu ve içinde adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da yer aldığı heyet incelemesini gerçekleştirdi.

Aile avukatı Rahmi Çelik de başka bir DNA profilinin çıkmadığını belirtip şunları söylemişti: "Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz"