Organize İşler’in Saruhan’ı geri döndü! Kıvanç Tatlıtuğ’un değişimi şaşırttı

Sevilen sinema filmi Organize İşler, Netflix platformu için 8 bölümlük bir dizi formatında yeniden hayat bulacak. Projenin senaryosunu kaleme alacak ve yönetmenliğini üstlenecek olan Yılmaz Erdoğan, bu yeni yapımda daha önce aynı filmde ‘Sarı Saruhan’ karakterini oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden bir araya geldi.

ÇEKİMLERDEN VİDEO PAYLAŞILDI

İkili, izleyicilere farklı ve sürükleyici bir hikaye sunmak için kamera karşısına geçti. Netflix’in iddialı projeleri arasında yer alan dizi, hem Yılmaz Erdoğan’ın hem de Kıvanç Tatlıtuğ’un hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken çekimlerden bir video sosyal medyaya sızdı.

KİLOLU HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Dizide Sarı Saruhan karakterini üstlenen Kıvanç Tatlıtuğ’un son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun aldığı kilolar, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve kısa sürede birçok yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, “Yine rolünün hakkını verecek”, “Kilo alsa da her zaman yakışıklı” , “Saruhan karakterini çok seviyorum” gibi olumlu ifadelerle Tatlıtuğ’a destek yağdı.

KADRODA YOK YOK…

Merakla beklenen yapım ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ adıyla seyirciyle buluşacak. Organize İşler dizisinde Yılmaz Erdoğan’a, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden başarılı ve sevilen oyuncular eşlik ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Şenol Sönmez oturuyor.

“Çok Güzel Hareketler 2” programıyla tanınan Hacı Ahmet Ak, dizide “Toraman” karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadroda yer alan Halil Demir, Sado’nun adamını; Gözde Kocaoğlu ise Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Asım Noyan’ın çetesinden bir karakteri oynayacak. Yapımın bazı sahneleri, Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’deki çiftliğinde kurulan özel platoda çekilecek.

ÇEKİMLER YAKINDA TAMAM

Dizinin hikayesi, hazine peşindeki Asım ile Sarı Saruhan ve Felemez’in liderliğindeki çeteler arasında geçen heyecan dolu mücadeleleri konu alıyor. Emniyet cephesinde ise Timur Ölkebaş ve Alperen Sazlı’nın canlandıracağı karakterler yer alacak. Yoğun bir tempoda devam eden çekimlerin, aralık ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.