Antalya'da rüşvet operasyonu büyüyor! Soruşturmanın 7'nci dalgasında 6 gözaltı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bulunduğu dosyada 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Böcek, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda görevden uzaklaştırılarak tutuklanmıştı.

Yeni gözaltıların, dosyada 7. dalga operasyon kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde zanlılar E.B, M.A.C.D, E.T.Ç, S.Ç, M.K. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.

195 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Dosyada, Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y’nin, hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürülüyor.

Muhittin Böcek'in Oğlu Mustafa Gökhan Böcek

Rüşvet paralarının yatırıldığı iddia edilen döviz bürosu ve iki kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 kişiden 2’si serbest bırakılırken, 15 zanlı adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 8’i tutuklanmış, 5’i adli kontrolle, 2’si ise savcılık ifadesi sonrası serbest kalmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya’ya döndüğü sırada havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ve iş insanı F.A., 7 Eylül’de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Antalya’da rüşvet operasyonu büyüyor! Soruşturmanın 7’nci dalgasında 6 gözaltı - 1. Resim

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANDI

10 Eylül’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden, iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonu sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, belediye şirketi ANT Tepe’nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklandı.

Böcek’in eski gelini Z.K.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. ise 27 Eylül’de tahliye edildi.

Soruşturma, rüşvet ağı iddialarının genişlemesiyle birlikte 7. dalga operasyon kapsamında sürüyor.

