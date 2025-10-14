Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Venezuela'da altın madeni çöktü! Çok sayıda ölü var

Venezuela'da şiddetli yağışlar sonucu El Callao kentindeki altın madeni çöktü, ilk belirlemelere göre 14 işçi hayatını kaybetti.

Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç ederken çok sayıda kişinin de hayatına mal oldu. Sele teslim olan El Callao'da altın madeni çöktü.

14 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma ekipleri, ilk belirlemelere göre 14 madencinin hayatını kaybettiğini belirterek, maden kuyularındaki suların tahliye edilmesinin ardından, göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Ekipler, kurtarma çalışmalarında diğer madencilerin ifadelerinden yararlandıklarını kaydetti.

