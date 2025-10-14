Bilim insanları üretti! Çelikten 10 kat daha güçlü, deprem tehlikesini en aza indirecek

InventWood şirketinin ürettiği "Superwood" piyasaya giriş yaptı. Şirketin kurucu ortağı malzeme bilimci Liangbing Hu, 10 yıldan uzun bir süre önce insanlığın bildiği en eski yapı malzemelerinden birini yeniden icat etmek için yola çıktı.

Şu anda Yale Üniversitesi'nde profesör olan Hu, Maryland Üniversitesi Malzeme İnovasyon Merkezi'nde çalışırken, ahşabı yeniden tasarlamanın yenilikçi yollarını buldu. Hatta ahşaba rengini ve dayanıklılığını veren temel bileşenlerinden biri olan ligninin bir kısmını çıkararak ahşabı şeffaf hale getirdi.

Ancak Hu'nun asıl amacı ahşabı daha güçlü hale getirmekti. Girişim, Hu'nun 2017 yılında doğal selülozunu zenginleştirmek için kimyasal işlemden geçirerek normal ahşabı güçlendirerek daha iyi bir inşaat malzemesi haline getirmesiyle gerçekleşti.

Ahşap önce su ve özel kimyasallarla dolu bir küvette kaynatıldı, ardından hücresel düzeyde çökertilerek önemli ölçüde daha yoğun hale getirilmesi için sıcak preslendi. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bir haftalık sürecin sonunda elde edilen ahşap, "çoğu yapısal metal ve alaşımdan daha yüksek" bir mukavemet-ağırlık oranına sahip. Hu'nun yıllarca süreci mükemmelleştirmesi ve 140'tan fazla patent başvurusunda bulunmasının ardından Superwood artık ticari olarak piyasaya sürüldü.

InventWood CEO'su Alex Lau

YAPILAR DEPREME DAHA DAYANIKLI OLACAK

2021 yılında şirkete katılan InventWood CEO'su Alex Lau, ürünü "Kimyasal ve pratik açıdan bakıldığında bu ahşap" diye açıkladı. Lau, binalarda bu durumun mevcut yapılardan potansiyel olarak dört kata kadar daha hafif yapılara imkan sağlayacağını, yani depreme daha dayanıklı olacaklarını, temellere daha az yük bindireceklerini ve böylece inşaatı daha hızlı ve kolay hale getireceklerini söyledi.

Lau, ürünle ilgili şöyle konuştu:

"AHŞABA BENZİYOR" "Tıpkı ahşaba benziyor ve test ettiğinizde ahşap gibi davrandığını görüyorsunuz. Ancak test ettiğimiz hemen her açıdan ahşaptan çok daha güçlü ve daha iyi."

ÇELİKLE REKABET EDEBİLİR Mİ?

Lau, InventWood'un Frederick'teki fabrikasında Superwood ürettiğini ve üretim süresinin artık günler yerine saatlerle ölçülmesine rağmen, ölçeklendirilmesinin biraz zaman alacağını söyledi. Şirket, ilk etapta güverte ve cephe kaplaması gibi dış mekan uygulamalarına odaklanmayı, ardından gelecek yılın bir döneminde duvar paneli, döşeme ve ev mobilyaları gibi iç mekan uygulamalarına geçmeyi planlıyor. Sonunda Superwood'dan bir binanın tamamının inşa edilebileceğini öngördüklerini de söyleyen Lau, ancak bunun için daha fazla test yapmaları gerektiğini ifade etti.

Superwood, kimyasal işlemden geçirilmiş ve daha sonra sıkıştırılmış gerçek ağaçtan yapılıyor.

InventWood tarafından Superwood'un normal ahşaptan 20 kata kadar daha güçlü ve ahşabın doğal gözenekli yapısı çökertilerek sertleştirildiği için eziklere karşı 10 kata kadar daha dayanıklı olduğunu belirtiliyor. Bu sayede mantar ve böceklere karşı dayanıklı hale gelen ürün, ayrıca standart yangına dayanıklılık testlerinde de en yüksek puanı alıyor.