Avrupa’dan Rusya’ya aynı manşet! 'Erdoğan Orta Doğu’nun kilit lideri oldu'

Gazze’de barış için atılan tarihi imzalar, dünya medyasında geniş yankı buldu. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin ortak imzasıyla “Trump Barış Anlaşması” Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde hayata geçti.

AVRUPA BASININDA ERDOĞAN MANŞETLERDE

Alman Stuttgarter Nachrichten gazetesi haberi “Erdoğan Orta Doğu’da kilit figür haline geliyor” başlığıyla duyurdu.

Haberde Türkiye’nin bölgedeki merkezi rolüne vurgu yapılarak, “Gazze barış sürecindeki etkinliğiyle bu durum açıkça görülüyor” denildi.

Yunan basınında da Erdoğan öne çıktı. Proto Thema ve Naftemporiki gazeteleri, ABD Başkanı Trump’ın “O benim dostum. Bana her zaman destek oldu” sözlerini manşetten paylaştı. Yunanistan devlet televizyonu ERT, zirveyi canlı olarak yayınladı.

İtalyan basını ise Erdoğan’ın zirve sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gülümseten sigara diyaloğuna geniş yer verdi. Corriere della Sera haberi “Erdoğan, Meloni’ye takıldı” başlığıyla verirken, La Repubblica Erdoğan’ın “Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım” sözlerini aktardı. Il Giornale, ABD Başkanı Trump’ın gecikmesine rağmen “liderlerin neşesinin bozulmadığını” yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da diyaloğu ilgiyle takip ettiği aktarıldı. ABD merkezli Politico Europe, “Erdoğan, Meloni’nin sigarayı bırakmasını istiyor ama Macron bunun ümitsiz bir vaka olduğunu düşünüyor” başlığını kullandı.

RUS BASININDA ERDOĞAN VE TRUMP ÖN PLANDA

Rusya merkezli Ria Novosti ve Lenta.ru, Trump’ın Erdoğan’ın liderliğine dair övgü dolu sözlerine geniş yer verdi. Haberde, “Trump, Erdoğan’ın güçlü liderliğinin Orta Doğu’da barışın yeniden tesisinde belirleyici olduğunu söyledi” ifadeleri yer aldı.

TASS ajansı da Erdoğan-Meloni diyalogunu “Türk Cumhurbaşkanı İtalyan Başbakana sigarayı bırakmasını tavsiye etti” başlığıyla aktardı.

AZERBAYCAN VE BALKAN MEDYASI: TRUMP'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Azerbaycan’da Yeni Müsavat gazetesi “Trump’tan Erdoğan’a: Harika biriydi, çok yardımcı oldu” manşetiyle çıktı. Sırbistan’ın Politika gazetesi ve Hırvatistan merkezli Index.hr, Erdoğan’ın Meloni’ye sigara konusunda “yarı şakacı bir tonla uyarıda bulunduğunu” yazdı.

ABD VE İNGİLİZ BASININDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

ABD merkezli HuffPost, zirvede Trump ve Macron’un “agresif tokalaşma”sını “bilek güreşine dönen dostane çekişme” olarak niteledi. Haberde, Trump’ın “Gazze barış anlaşmasının imzalanması öncesinde dünya liderleriyle güç gösterisi yaptı” ifadeleri yer aldı.

The Guardian, Erdoğan’ın diplomatik uyarısına dikkat çekti. Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour, “Trump’ın Netanyahu’yu Şarm El-Şeyh Zirvesi’ne davet etme planı, Erdoğan’ın uyarısı üzerine iptal edildi” bilgisini paylaştı. Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımı halinde zirveden çekileceğini bildirdi.

Guardian’a göre Erdoğan’ın sert tavrı, İsrail liderinin konferansa katılım planlarını doğrudan etkiledi ve Netanyahu’nun geri adım atmasına yol açtı.

TRUMP BARIŞ ANLAŞMASININ TAM METNİ YAYIMLANDI

ABD, Mısır, Katar ve Türkiye liderleri tarafından imzalanan “Trump Barış Anlaşması” metninde şu ifadeler yer aldı:

“Gazze’deki savaşı sona erdiriyor, umut, güvenlik ve refah temelli yeni bir dönem başlatıyoruz.

Sürekli barışın, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin haklarının korunmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz.

Aşırılıkçılığın her türünü reddediyor, eğitim, fırsat ve karşılıklı saygıyı kalıcı barışın temeli olarak görüyoruz.

Ortadoğu’nun uzun süren savaşları geride bırakması için ortak çabamızı sürdüreceğiz.

Her insanın inancı, kimliği ve kökeni ne olursa olsun barış, güvenlik ve refah içinde yaşamasını hedefliyoruz.”

Anlaşma; Donald Trump Abdülfettah el-Sisi, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

HİNDİSTAN MEDYASINDA TRUMP-CARNEY DİYALOĞU

Hindistan merkezli India Today, zirveden ilginç bir anekdot aktardı. Habere göre Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’e yanlışlıkla “Başkan” diye hitap etti. Carney, hatayı “Beni terfi ettirdiğiniz için teşekkür ederim” sözleriyle esprili biçimde cevapladı. Trump ise gülerek “En azından sana vali demedim” dedi.