Trump'ı çileden çıkaran fotoğraf: Son zamanların en kötüsü

Trump'ı çileden çıkaran fotoğraf: Son zamanların en kötüsü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisinin Gazze'deki barış çabalarını konu alan son haberinde, kendisi hakkında "çok kötü bir resim" çizdiğinden yakındı Trump,Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Başımın üzerinde yüzen bir taç gibi görünen ama son derece küçük bir şey vardı. Gerçekten garip! Time Dergisi benim hakkımda nispeten iyi bir yazı hazırladı ancak tüm zamanların en kötü fotoğrafıydı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafta "saçını yok ederek" çok kötü bir resim seçtiklerini ifade etti. ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Time dergisinin kendisini konu alan kapağından bahseden Trump, "Time dergisi benim hakkımda nispeten iyi bir hikaye yazdı, ancak kullandıkları fotoğraf şu ana kadarki en kötü fotoğraf olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın çileden çıkaran o fotoğraf: Son zamanların en kötüsü - 1. Resim

"ELEŞTİRİLMEYİ HAK EDİYOR"

Trump, derginin seçtiği bu fotoğrafın eleştirilmeyi hak ettiğini belirterek derginin fotoğraf seçimini şu ifadelerle sorguladı: 

Saçlarımı 'kaybettiler' ve sonra başımın üzerinde yüzen bir taç gibi görünen ama son derece küçük bir şey vardı. Gerçekten garip! Alt açılardan fotoğraf çekmeyi hiç sevmezdim ama bu çok kötü bir fotoğraf ve eleştirilmeyi hak ediyor. Ne yapıyorlar ve neden?

Trump'ı çileden çıkaran fotoğraf: Son zamanların en kötüsü - 2. Resim

"YÜZEN TAÇ GİBİ BİŞEY"

Time dergisi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda üzerinde Trump'ın olduğu 10 Kasım 2025 tarihli bir kapak fotoğrafı paylaşmıştı. Trump, derginin, saçlarını yok ettiğini ve seyrek gösterdiğini belirterek fotoğrafta başının üstünde yüzen bir taç gibi görünen bir şey olduğunu kaydetti. Fotoğraf hakkında "çok garip" yorumunu yapan Trump, alt açılardan fotoğrafının çekilmesini sevmediğini, bu fotoğrafı çok kötü bulduğunu vurguladı.

İşte o fotoğraf: 

Trump'ın çileden çıkaran o fotoğraf: Son zamanların en kötüsü - 2. Resim

 

 

 

