ABD'de veri ihlali skandalı! Üst düzey isimlerin bilgileri sızdırıldı: Trump'ın oğlu da var

ABD'de veri ihlali skandalı! Üst düzey isimlerin bilgileri sızdırıldı: Trump'ın oğlu da var

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in de aralarında olduğu bir grup üst düzey ismin özel numaraları sızdırıldı. Kamuoyuna yayınlanan kişisel iletişim bilgileri, ABD'de yapay zeka kullanarak internetten bilgi toplayan bir sitede listelendi.

Son zamanlarda bir dizi büyük veri ihlaliyle meydana gelirken yeni bir skandal daha yaşandı. Avustralya Başbakanı ve Donald Trump Jr.'ın da dahil olduğu çok sayıda düzey yetkilinin kişisel bilgileri sızdırıldı. Özel numaraları ve diğer kişisel iletişim bilgileri, internetten bilgi toplayan web sitesinde kamuoyuna açıklandı. Sitenin ismi açıklanmazken bu verilerin yapay zeka kullanarak toplandığı ve sosyal ağlardan destek alındığı bildirildi. 

Üst düzey isimlerin bilgileri sızdırıldı! ABD'de veri ihlali skandalı: Trump'ın oğlu da var - 1. Resim

KAMUYA AÇIK LİSTELENİYOR

BBC'de yer alan bilgilere göre; her ikisinin de kişisel iletişim bilgileri, yapay zeka kullanarak internetten bilgi toplayan bir sitede kamuya açık olarak listeleniyor. Başbakan Anthony Albanese’nin ofisi, ilk olarak bağımsız Avustralya medya kuruluşu Ette Media tarafından duyurulan durumdan haberdar ve yerel yetkililer konuyu araştırıyor.

Üst düzey isimlerin bilgileri sızdırıldı! ABD'de veri ihlali skandalı: Trump'ın oğlu da var - 2. Resim

Özel numarası yayımlanan Avustralya muhalefet lideri Sussan Ley’in sözcüsü ise konunun “açıkça endişe verici” olduğunu belirterek söz konusu bilginin kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi. Sitenin, yüz milyonlarca profesyonelin iletişim bilgilerine sahip olduğu iddia ediliyor ve işe alım uzmanları ile satış temsilcileri tarafından kullanıldığı ifade ediliyor.

TRUMP JR.'NİN BİLGİLERİNİN SIZDIRILDIĞI DOĞRULANDI 

Albanese’ye ait güncel bir özel numara ile Donald Trump Jr.’a ait kişisel bir iletişim bilgisinin sitede yer aldığını doğrulandı; ancak Trump’ın hâlâ bu bilgileri kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Sitenin bu bilgilere nasıl ulaştığı da henüz netlik kazanmadı. Ancak Avustralya, son yıllarda bir dizi büyük veri ihlaliyle karşı karşıya kaldı.

Üst düzey isimlerin bilgileri sızdırıldı! ABD'de veri ihlali skandalı: Trump'ın oğlu da var - 3. Resim

YAPAY ZEKA İLE BİLGİ TOPLANIYOR 

Kullanıcılar, veritabanında sınırlı sayıda kişiyi ücretsiz olarak arayabiliyor veya ücretli bir servise kaydolabiliyor. Sitenin internet sayfasında yer alan bilgilere göre, platform kamuya açık verileri topluyor.  Bu verilere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan başvurular da dahil.

Bilgilerin,  yapay zekâ kullanılarak sosyal medya ağlarından, diğer web sitesi tarayıcılarından ve iş portallarından toplandığı belirtiliyor. Sitede ayrıca listede yer alan kişilerin kişisel bilgilerinin veritabanından silinmesini talep edebilecekleri bir çıkış formu da bulunuyor.

 

