Discord'dan resmi açıklama geldi, 70 bin kullanıcı risk altında! Hepsi sızdırılmış...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Discord'dan yeni açıklama geldi. Geçen hafta duyurulan müşteri hizmetleri veri ihlali kapsamında yaklaşık 70 bin kullanıcısının resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini bildirdi.

Discord Sözcüsü Nu Wexler, The Verge'e yaptığı açıklamada, sızdırılan sayıya dair sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımların yanlış olduğunu ve bunun platformdan fidye talep etme girişiminin bir parçası olduğunu belirtti.

RESMİ BİLGİLER AÇIĞA ÇIKTI

Wexler, "Dünya genelinde etkilenen hesaplardan yaklaşık 70 bin kullanıcının, üçüncü taraf sağlayıcımız tarafından yaş doğrulama taleplerini incelemek amacıyla kullanılan resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini tespit ettik." dedi.

FİRMA İLE SÖZLEŞME İPTAL EDİLDİ

Olaydan etkilenen tüm kullanıcılarla iletişime geçildiğini, kolluk kuvvetleri, veri koruma otoriteleri ve dış güvenlik uzmanlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Wexler, etkilenen sistemlerin güvence altına alındığı ve söz konusu üçüncü taraf firmayla çalışmanın sona erdirildiğini ifade etti.

Discord, 3 Ekim'de kullanıcı adları, e-posta adresleri, kredi kartlarının son dört hanesi ve IP adresleri gibi bilgilerin de sızıntıdan etkilenmiş olabileceğini duyurmuştu.

