Dünyaca ünlü boksör Arturo Gatti'nin 17 yaşındaki oğlu ölü bulundu

Dünyaca ünlü boksör Arturo Gatti'nin oğlu, Arturo Gatti Jr, Meksika'da yaşadığı evinde ölü bulundu. Haber, gencin yakın arkadaşı ve uzun süredir antrenörlüğünü yapan Moe Latif tarafından doğrulanırken, Gatti Jr.'ın olay sırasında annesi Amanda Rodrigues ile birlikte olduğu bildirildi.

Babasının izinden giden Gatti Jr'ın ölümü sevenlerini sarsarken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARTURO GATTİ KİMDİR?

1972’de doğan Kanadalı boksör Arturo Gatti, boks tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Thunder" (Gök gürültüsü) lakabıyla tanınan Gatti, süper tüy sıklet ve süper hafif sıklet kategorilerinde dünya şampiyonlukları kazanmıştır. Profesyonel kariyerinde 49 maça çıkan Gatti, 40 galibiyetin 31’ini nakavtla almıştır.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Gatti, 2009 yılında tatil için gittiği Brezilya’da 37 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü başlangıçta cinayet olarak soruşturuldu ve eşi Amanda Rodrigues gözaltına alındı, ancak sonradan yetkililer olayın intihar olduğunu açıkladı.

Gatti’nin ani ölümü kamuoyunda tartışmalara neden olurken, ailesi ve bazı çevreler şüpheli durumun aydınlatılmasını talep etti. 2013 yılında Uluslararası Boks Onur Listesi'ne (International Boxing Hall of Fame) dahil edilen Arturo Gatti, ringdeki savaşçı ruhuyla, asla pes etmeyen karakteriyle ve unutulmaz maçlarıyla milyonların sevgisini kazanmış bir boks efsanesi olarak anılmaktadır.

Genç yaşta hayatını kaybeden Gatti Jr.’ın ölümüyle ilgili detaylı soruşturma sürüyor.