Anne olduğunu unuttu... İsrailli modelden Filistinli çocuklara skandal ifadeler

3 çocuk annesi olan Sarai Givaty’nin Filistinli çocuklara yönelik nefret söylemleri dünya kamuoyunda büyük tepki çekti.

"GAZZELİ ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEZSEK YARIN TERÖRİST OLACAKLAR"

Filistinli çocukların öldürülmesi gerektiğini savunan açıklamalarda bulunan Givaty, "Dünyada ağlayan her çocuk için üzülmediğimi mi sanıyorsun? Üzülüyorum elbette. Ama aynı zamanda biliyorum ki eğer biz harekete geçmezsek o çocuklar (Gazzeli çocuklar) büyüyüp yarın bir gün terörist olacak" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANLARI HEDEF ALDI

Givaty ayrıca, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e de eleştiride bulundu. İsrailli model, bu isimlerin ülkesini kötü tanıttıklarını ve siyonizme zarar verdiklerini belirtti.

Givaty, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyonizm, sadece ne söylediğinle değil, neyi söylemediğinle de ilgilidir. Dünyadaki imajını zedeleyecek şeyleri dile getirmemekle ilgilidir. Smotrich ve Ben-Gvir'in yaptıkları siyonizme zarar veriyor. Bu aslında siyonizm karşıtlığıdır" şeklinde konuştu.

3 çocuk annesi olan Givaty’nin açıklamaları, sosyal medyada ve sanat çevrelerinde “ırkçı” ve “insanlık dışı” olarak nitelendirildi.