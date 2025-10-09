Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > 'Hırsızlık' suçlusundan pes dedirten savunma: Komiser beni gaspçı sandı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da hakkında 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. “Komiser beni gaspçı sandı” diyen şüphelinin hırsızlıktan da cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin evinde ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

 Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda, ekipler "basit yaralama", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "hırsızlık", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından hakkında toplam 19 yıl 15 gün hapis cezası bulunan L.D.’nin peşine düştü.

Yapılan çalışmalar neticesinde firari hükümlünün Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler, eve yaptığı operasyonla L.D.’yi yakaladı.

EV DEĞİL CEPHANELİK

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, bu tüfeklere ait 17 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 3 kurusıkı fişek ele geçirildi. Yakalanan firari hükümlü "Komiser beni gaspçı ve hırsız zannetti" derken, şahsın hırsızlık suçundan da cezasının bulunması dikkat çekti.

Polis merkezine götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

