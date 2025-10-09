Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuşadası'nda feci kaza! Yol temizleme aracına çarpan sürücü canından oldu

Kuşadası&#039;nda feci kaza! Yol temizleme aracına çarpan sürücü canından oldu
Kuşadası’nda gece yarısı yol temizliği yapan belediye aracına, otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Kuşadası-Söke yolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 00:30 sıralarında Kuşadası’ndan Söke istikametine seyir halinde olan Mert Satılmışoğlu (32) yönetimindeki otomobil, yol temizliği yapmakta olan Belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Kuşadası'nda feci kaza! Yol temizleme aracına çarpan sürücü canından oldu - 1. Resim

Sese koşan vatandaşlar hurdaya dönen araçtaki Satılmışoğlu’nu kurtarmaya çalıştı. Arabadan dumanlar yükselirken, vatandaşların uzun uğraşları sonucu sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlıkçılar tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kuşadası'nda feci kaza! Yol temizleme aracına çarpan sürücü canından oldu - 2. Resim
Kazada hayatını kaybeden Satılmışoğlu, Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

