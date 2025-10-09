Kuşadası'nda feci kaza! Yol temizleme aracına çarpan sürücü canından oldu

Kaza, gece yarısı Kuşadası-Söke yolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 00:30 sıralarında Kuşadası’ndan Söke istikametine seyir halinde olan Mert Satılmışoğlu (32) yönetimindeki otomobil, yol temizliği yapmakta olan Belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Sese koşan vatandaşlar hurdaya dönen araçtaki Satılmışoğlu’nu kurtarmaya çalıştı. Arabadan dumanlar yükselirken, vatandaşların uzun uğraşları sonucu sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlıkçılar tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.



Kazada hayatını kaybeden Satılmışoğlu, Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.