Serdar Öktem suikastı için 90 gün hazırlanmışlar! Talimat Daltonlar'dan, keşif Gündoğmuş'tan

Serdar Öktem suikastı için 90 gün hazırlanmışlar! Talimat Daltonlar'dan, keşif Gündoğmuş'tan

Avukat Serdar Öktem suikastının detayları belli olmaya devam ediyor. Casperlar suç örgütü liderinin avukatı olduğu öğrenilen Öktem'in bu nedenle Daltonlar'ın hedefi olduğu ortaya çıktı. Saldırganlar, Öktem’i öldürme emrinin Daltonlar’ın yöneticisi ve firari konumda bulunan Mustafa Aktürk’ten geldiğini itiraf etti. Ayrıca Daltonlar’a, keşif sürecinde Gündoğmuş grubunun da destek verdiği ve hazırlıkların yaklaşık 3 ay sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusu sürüyor. 

Polis, saldırganların cinayetten sonra kullandığı Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Tünel, Okmeydanı, Kâğıthane, Arnavutköy güzergâhını adım adım deşifre ederek olayda kullanılan silahları ve şüphelileri ele geçirdi.

SALDIRI EMRİ DALTONLAR'DAN

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde görevli polislere ifade veren zanlılar, saldırının talimatını suç örgütü Daltonlar'ın yurtdışındaki yöneticilerinden Mustafa Aktürk'ten aldıklarını anlattı.

Yurtdışından gelen talimatı alıp saldırganları organize eden kişinin de S.Ö. olduğu öğrenildi.

3 AY BOYUNCA KEŞİF YAPMIŞLAR

3 ay boyunca güzergâh ve saldırı keşfi yapan saldırganların, Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyelerinden olduğu iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, suikastın asıl nedeninin ise Öktem'in, rakip suç örgütü Casperler'ın davalarına bakması olduğu ileri sürüldü.

İddialara göre 3 Ağustos'ta İspanya'da öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayetinde adı geçen bazı kişilerle Öktem yakın ilişki içindeydi.

CASPERLAR'IN LİDERİNİN AVUKATIYMIŞ

Serdar Öktem suikastının da bu cinayetin bir misillemesi olduğu öne sürüldü. Serdar Öktem'in, Casperler'ın lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatı olduğu iddia edildi.

Öte yandan suikastın talimatını verdiği iddia edilen Mustafa Aktürk'ün, Daltonlar çetesinin elebaşı Berat Can Gökdemir'e en yakın isimlerden ve "sağ kolu" olarak bilindiği bilgisine ulaşıldı.

Aktürk'ün Gökdemir ile birlikte 2024'te Rusya'da yakalandığı ve ardından serbest kalarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

