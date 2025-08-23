Boyunlar ve Daltonlar arasındaki savaş nasıl çıktı? "Yerini söyleyene 500 bin euro"

İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğindeki çete ile Beratcan Gökdemir liderliğindeki Daltonlar çetesi arasındaki kavga Gökdemir'in suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede ortaya çıktı.

Barış Boyun, Gürcistan'a firar ettiği dönemde Türkiye'deki örgütsel faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve eski gücünü kazanabilmek için adam arayışı içerisindeydi. İddiaya göre Boyun, örgütün eylemlerinde kullanmak üzere Bahçelievleri, Yenibosna, Küçükçekmece bölgelerinde faaliyet gösteren hırsızlık suçlarından sabıkalı Beratcan Gökdemir ile temasa geçti.

GÖKHAN DEMİRCİ'Yİ ÖLDÜRÜP FİRAR ETTİ

Boyun ile ortak hareket etmeye başlayan 51 suçtan sabıkalı Gökdemir, 2020 yılında hırsızlıktan cezaevine girdi. Cezaevinden tahliye olduktan kısa bir süre sonra 2022 yılının Ocak ayında Bahçelievler'de Gökhan Demirci'yi öldürüp yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçtı. Bu firarın hemen ardından Gökdemir, Boyun'a sığındı ve örgütün silahlı eylemlerinde yönetici pozisyonuna geçti.

Boyun çetesine katılan Gökdemir, Gökhan Demirci cinayetinden yalnızca üç ay sonra Gürcistan'dan verdiği talimatla Demirci'nin en yakın arkadaşı Hürkan Özkan'ın Avcılar'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesini sağladı.

3 CİNAYETLE NAM SALDI, ÇETESİNİ KURDU

Sabah'ın haberine göre, bu cinayetten birkaç ay sonra ise Gökdemir, Barış Boyun ile geçmişten husumeti bulunan Yüksel Ustahüseyin'i Beyoğlu İlçesinde adamlarına öldürttü. Bu üç cinayet Gökdemir'e büyük bir güç ve nam kazandırdı. Cinayetlerin ardından Gökdemir "Daltonlar" adını verdiği kendi çetesini kurdu.

Bu süreçte Beratcan Gökdemir' e bağlı hareket eden Daltonlar çetesi Barış Boyun Suç Örgütü adına çok sayıda silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemlerini gerçekleştirdi. 14.04.2023 tarihinde Beratcan Gökdemir'in de yöneticiliğini yaptığı Barış Boyun Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 90 Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

RANT PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN ARALARI BOZULDU

2024 yılı Mart ayında Daltonlar Grubu Lideri Beratcan Gökdemir, ile Barış Boyun grubu arasında rantın paylaşımı nedeniyle sorunlar başladı. Ve her iki grup sosyal medyada birbirlerine savaş ilan etti.

SOYULUP İŞKENCE EDİLDİ

İddiaya göre her iki grup arasında sosyal medyada başlayan savaş sokağa taştı. Barış Boyun'un en yakın adamlarından Muhammet Ali Gezici kısa bir süre sonra Daltonlar grubuna bağlı adamlar tarafından kaçırıldı. Bir eve götürülüp çırılçıplak soyularak günlerce işkence edilen Gezici'nin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Daltonlar Suç Örgütü üyesi Ahmet Aydın'ın cezaevine girmesinin ardından Daltonlar Suç Örgütü Lideri Beratcan Gökdemir tarafından kullanılan ''cann.aslan7234'' isimli hesaptan yapılan paylaşımda Muhammet Ali Gezici'nin işkence görüntülerinin altına 'BENİ BARIŞ BOYUNLA RECEP DEMİR GÖNDERDİ ESENYURTTA OLAY ÇIKARTMAYA ÇIKAN ÇATIŞMADA BENİ YAKALADILAR. BEŞ YÜZ BİN EURO GÖNDERMEZSENİZ BENİ S… KURTARIN BENİ ABİLERİM'' yazıldı.

500 BİN EURO TEKLİF ETTİLER

Bu olayın hemen ardından intikam yemini eden Boyun çetesi ise o dönemde firarda olan Beratcan Gökdemir'in yerini söyleyenlere 500 bin euro ödemeyi taahhüt etti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Bu Can Dalton Adı Beratcan Gökdemir. Gürcistan'da yerini nokta atışı söyleyene İstanbul'da 500 bin euro Dövizden direk parasını alsın. Kamuoyuna duyurulur" yazıldı.