Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği yeni tarihleri merak ediliyor

Kışa ayına girdiğimiz şu süreçte milyonlarca sürücü kış lastiğ konusundaki aramalarını arttırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu zorunlu kış lastiği uygulamasının tarihlerinin değiştiğini duyurdu.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Kış lastiği uygulaması bu sene 15 Kasım'da başlayacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”inin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.” ifadelerini kullandı.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR?

Bakan Uraloğlu, "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.” dedi.