Galatasaray-Manchester City maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Galatasaray-Manchester City maçı ne zaman, nerede oynanacak?

- Güncelleme:
Galatasaray-Manchester City maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki fikstürü açıklandı. Sarı kırmızılı ekip son olarak sahasında Liverpool'u ağırlamıştı. Taraftar, Galatasaray Manchester City maçın ne zaman ve nerede oynanacak araştırıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunda Galatasaray’ın lig aşaması programı netleşti. İlk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına giden takım, final maçını Manchester City ile oynayacak. 

GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın Manchester City ile karşılaşacağı maç, lig aşamasının son haftasında 28 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. TSİ 23.00’te başlayacağı açıklandı. Ligin son maçı olması nedeniyle Galatasaray'ın üst tura çıkması için önemli olacak. 

Galatasaray Manchester City maçı ne zaman, nerede oynanacak? - 1. Resim

GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İngiltere deplasmanında, yani Manchester City sahası ev sahipliğinde oynanacak. 

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

18 Eylül 2025 - 22.00 - Eintracht Frankfurt | Galatasaray

30 Eylül 2025 - 22.00 - Galatasaray | Liverpool

22 Ekim 2025 - 19.45 - Galatasaray | Bodo/Glimt

5 Kasım 2025 - 23.00 - Ajax | Galatasaray

25 Kasım 2025 - 20.45 - Galatasaray | Union Saint-Gilloise

9 Aralık 2025 - 23.00 - Monaco | Galatasaray

21 Ocak 2026 - 20.45 - Galatasaray | Atletico Madrid

28 Ocak 2026 - 23.00 - Manchester City | Galatasaray

Kaynak: Türkiye Gazetesi

