Galatasaray-Manchester City maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki fikstürü açıklandı. Sarı kırmızılı ekip son olarak sahasında Liverpool'u ağırlamıştı. Taraftar, Galatasaray Manchester City maçın ne zaman ve nerede oynanacak araştırıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunda Galatasaray’ın lig aşaması programı netleşti. İlk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına giden takım, final maçını Manchester City ile oynayacak.
GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray’ın Manchester City ile karşılaşacağı maç, lig aşamasının son haftasında 28 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. TSİ 23.00’te başlayacağı açıklandı. Ligin son maçı olması nedeniyle Galatasaray'ın üst tura çıkması için önemli olacak.
GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma İngiltere deplasmanında, yani Manchester City sahası ev sahipliğinde oynanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
18 Eylül 2025 - 22.00 - Eintracht Frankfurt | Galatasaray
30 Eylül 2025 - 22.00 - Galatasaray | Liverpool
22 Ekim 2025 - 19.45 - Galatasaray | Bodo/Glimt
5 Kasım 2025 - 23.00 - Ajax | Galatasaray
25 Kasım 2025 - 20.45 - Galatasaray | Union Saint-Gilloise
9 Aralık 2025 - 23.00 - Monaco | Galatasaray
21 Ocak 2026 - 20.45 - Galatasaray | Atletico Madrid
28 Ocak 2026 - 23.00 - Manchester City | Galatasaray