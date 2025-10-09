50 kuruş kalkacak mı? Detaylar belli oldu

Vatandaşlar, 50 kuruşluk madeni paranın tedavülden kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Sosyal medya başta olmak üzere arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında "50 kuruş kalkacak mı? sorusu öne çıkıyor.

50 KURUŞ KALKACAK MI?

50 kuruş madeni paranın tedavülden kalkacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Konuya ilişkin resmi açıklama bulunmamaktadır.

Darphane'nin Eylül ayı üretim verileri incelendiğinde, 50 kuruş paraların hâlâ aktif olarak basıldığı görülmektedir.

50 KURUŞ NE ZAMAN KALKACAK?

Henüz 50 kuruşun tedavülden kaldırılacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Madeni paraların maliyetinin artması gibi nedenlerden dolayı bu tarz spekülasyonlar çıksa da, Darphane ve ilgili kurumlar, üretimin devam ettiğini duyurdu.

50 kuruşun piyasadan çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak gelecek dönemlerde bu tarz bir karar alınması halinde kamuoyu resmi açıklamalarla bilgilendirilecektir.