Darphane "o" paraları yeniden bastı! Yeni kuruşlar tedavülde

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, eylül ayı itibarıyla 1, 5 ve 10 kuruşların basımına yeniden başladı. Söz konusu madeni paraların üretimi 8 aydır yapılmıyordu.

HANGİ PARADAN NE KADAR BASILDI?

Darphane, 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet bastı. Söz konusu paralar tedavüle sokuldu.

990 BİN ADET 50 KURUŞ BASILDI

Ayrıca, Eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basımı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, "50 kuruş maliyeti yükseldiği için artık basılmayacak" iddialarını geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.

VATANDAŞIN CEBİNDE EN FAZLA 1 LİRA VAR

Öte yandan 1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralar dikkate alındığında vatandaşın cebinde taşınan bozuk para miktarının 13 milyar 588 milyon 944 bin 976'ya yükseldiği görüldü. Cep giren en fazla bozuk para ise 4 milyar 687 milyon 387 bin 610 adetle 1 lira oldu.