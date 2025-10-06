Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Darphane "o" paraları yeniden bastı! Yeni kuruşlar tedavülde

Darphane "o" paraları yeniden bastı! Yeni kuruşlar tedavülde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Darphane &quot;o&quot; paraları yeniden bastı! Yeni kuruşlar tedavülde
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 8 ay sonra bir ilke imza attı. Yılın ocak-ağustos döneminde hiç üretilmeyen 1, 5 ve 10 kuruşları yeniden basan Darphane, söz konusu paraları tedavüle soktu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, eylül ayı itibarıyla 1, 5 ve 10 kuruşların basımına yeniden başladı. Söz konusu madeni paraların üretimi 8 aydır yapılmıyordu.

HANGİ PARADAN NE KADAR BASILDI?

Darphane, 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet bastı. Söz konusu paralar tedavüle sokuldu.

Darphane "o" paraları yeniden bastı! Yeni kuruşlar tedavülde - 1. Resim

990 BİN ADET 50 KURUŞ BASILDI 

Ayrıca, Eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basımı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, "50 kuruş maliyeti yükseldiği için artık basılmayacak" iddialarını geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.

VATANDAŞIN CEBİNDE EN FAZLA 1 LİRA VAR

Öte yandan 1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralar dikkate alındığında vatandaşın cebinde taşınan bozuk para miktarının 13 milyar 588 milyon 944 bin 976'ya yükseldiği görüldü. Cep giren en fazla bozuk para ise 4 milyar 687 milyon 387 bin 610 adetle 1 lira oldu.

Darphane "o" paraları yeniden bastı! Yeni kuruşlar tedavülde - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye Savunma Bakanlığı'nda terör örgütü PKK'nın iddialarına cevap! "Suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar"TİP'li belediye başkanından Murat Kurum'a bir teşekkür daha: Linç edilmeyi göze alıyorum...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - EkonomiTürkiye'de satılan en uygun sıfır otomobillerHangi ülke, ne kadar yatırım yaptı? Yapay zekâ ile büyüyen ilk 10 şirket - EkonomiYapay zekâ ile büyüyen ilk 10 şirketMevduat faizlerinde düşüş durdu! İşte 500 bin TL’nin güncel getirisi - Ekonomiİşte 500 bin TL’nin güncel getirisiHazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 965,7 milyar lirayı aştı - EkonomiHazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 965,7 milyar lirayı aştıBİST 100 haftaya yükselişle başladı! Enflasyon, borsa için ne anlama geliyor? - EkonomiEnflasyon, borsa için ne anlama geliyor?Ziraat Bankası'ndan 'milyonluk' villa satışı! Yeni sahibi ünlülere komşu olacak - EkonomiZiraat Bankası'ndan 'milyonluk' villa satışı!
Sonraki Haber Yükleniyor...