Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı merak ediliyor. Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri sırasında hakem Yasin Kol’un verdiği kararlar, hakem Deniz Çoban tarafından eleştirilirken kural hatası iddialarını da gündeme getirdi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ İPTAL Mİ OLDU?

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı. Maçın ardından hakem Yasin Kol’un uyguladığı bazı kararlar eski hakem Deniz Çoban tarafından kural hatası olarak değerlendirildi.

Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri sırasında oyunun durdurulması ve başlatılması sürecinde kurallara uyulmadığı iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) maçın iptali yönünde resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI TEKRARLANACAK MI?

Eski hakem Deniz Çoban, yapılan hatanın maçın tekrar edilmesine yol açabileceğini belirtti. Beşiktaş, değişiklik hakkını kullanırken oyunun dördüncü kez durdurulması kurallara aykırı bulundu.

TFF muhtemel bir itiraz durumunda Merkez Hakem Kurulu’ndan ek rapor talep edecek ve hakemin uygulamaları hakkında detaylı bilgi alacak. Rapor doğrultusunda federasyon, maçın skorunu tescil edebilir, değişiklik anından itibaren oyunu devam ettirebilir veya derbiyi baştan oynatma kararı verebilir.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maçın tekrar edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir tarih henüz açıklanmadı. TFF’nin alacağı karar doğrultusunda, eğer derbi yeniden oynanacaksa, yeni tarih ve program kamuoyuna duyurulacak.

Taraftarlar ve futbolseverler Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tekrar sahaya çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.