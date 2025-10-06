Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı?
Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Hakem, İptal, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı soruları futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig’in 8. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Beşiktaş derbisi, sahadaki mücadelenin ardından hakem kararları nedeniyle gündeme oturdu. Rams Park’ta oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, maç esnasındaki bazı hakem uygulamaları futbol kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı merak ediliyor. Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri sırasında hakem Yasin Kol’un verdiği kararlar, hakem Deniz Çoban tarafından eleştirilirken kural hatası iddialarını da gündeme getirdi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? - 1. Resim

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ İPTAL Mİ OLDU?

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı. Maçın ardından hakem Yasin Kol’un uyguladığı bazı kararlar eski hakem Deniz Çoban tarafından kural hatası olarak değerlendirildi.

Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri sırasında oyunun durdurulması ve başlatılması sürecinde kurallara uyulmadığı iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) maçın iptali yönünde resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? - 2. Resim

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI TEKRARLANACAK MI?

Eski hakem Deniz Çoban, yapılan hatanın maçın tekrar edilmesine yol açabileceğini belirtti. Beşiktaş, değişiklik hakkını kullanırken oyunun dördüncü kez durdurulması kurallara aykırı bulundu.

TFF muhtemel bir itiraz durumunda Merkez Hakem Kurulu’ndan ek rapor talep edecek ve hakemin uygulamaları hakkında detaylı bilgi alacak. Rapor doğrultusunda federasyon, maçın skorunu tescil edebilir, değişiklik anından itibaren oyunu devam ettirebilir veya derbiyi baştan oynatma kararı verebilir.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? - 3. Resim

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maçın tekrar edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir tarih henüz açıklanmadı. TFF’nin alacağı karar doğrultusunda, eğer derbi yeniden oynanacaksa, yeni tarih ve program kamuoyuna duyurulacak.

Taraftarlar ve futbolseverler Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tekrar sahaya çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün hangi maçlar var? 6 Ekim bugünkü maç takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 6 Ekim bugünkü maç takvimi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 6 Ekim bugünkü maç takvimiJason Statham öldü mü, yaşıyor mu? Ünlü aktör hayranlarını endişelendirdi - HaberlerJason Statham öldü mü, yaşıyor mu? Ünlü aktör hayranlarını endişelendirdiAynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor - HaberlerAynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyorAynadaki Yabancı ilk Azra kim, neden değişti? Sema Gültekin rolüyle dikkat çekti - HaberlerAynadaki Yabancı ilk Azra kim, neden değişti? Sema Gültekin rolüyle dikkat çektiYKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyor - HaberlerYKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyorSüper Kupa ne zaman, yeni formatı nedir, nasıl oynanacak? - HaberlerSüper Kupa ne zaman, yeni formatı nedir, nasıl oynanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...