MHK duyurdu: İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi...

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) belli oldu.
Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
VAR HAKEMİ ALİ ŞANSALAN
Dev derbinin VAR hakemi de belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da Mehmet Salim Mazlum ve AVAR 2'de Eren Özyemişcioğlu'nun görev alacağını açıkladı.
