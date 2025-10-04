Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > MHK duyurdu: İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi...

MHK duyurdu: İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHK duyurdu: İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi...
Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, VAR, MHK, Yasin Kol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) belli oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

MHK duyurdu: İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi... - 1. Resim

VAR HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

Dev derbinin VAR hakemi de belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da Mehmet Salim Mazlum ve AVAR 2'de Eren Özyemişcioğlu'nun görev alacağını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yasa dışı bahis ve kumara geçit yok! 10 sosyal medya hesabına erişim engeliKocaeli'de kimya fabrikasında patlama! Çok sayıda ekip olay yerinde, can kayıpları var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı'na gitmiyor: Nedeni belli oldu - SporF.Bahçe'nin yıldızı milli takıma gitmiyor: Nedeni belli olduJhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu: Tam 10 maçı kaçıracak! - SporDuran'ın dönüş tarihi: Tam 10 maçı kaçıracak!Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler - SporDerbi öncesi G.Saray ve Beşiktaş'ta son durumAntalyaspor Başkanı Perçin özür diledi: Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu? - SporAçıklama geldi: Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu?Fatih Tekke'den taraftara mesaj: 300 milyon euroluk takım değiliz! - SporTekke'den taraftara mesaj: 300 milyon euroluk takım değiliz!Takım otobüsü alt geçitte sıkıştı: Ekipler geldi, araç böyle kurtarıldı - SporTakım otobüsü alt geçitte sıkıştı: Araç böyle kurtarıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...