Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler

Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş&#039;ta muhtemel 11&#039;ler
Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okan Buruk yönetiminde ligde 7'de 7 yapan Galatasaray ile Sergen Yalçın liderliğinde yeni bir yapılanma içinde olan Beşiktaş, tarihlerinde 359'uncu defa karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. İşte hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı dev maç öncesi 2 takımda son durum...

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Namağlup sarı-kırmızılılar, 21 puanla lider durumda bulunuyor. Ligde bir maç eksiği olan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler - 1. Resim

GALATASARAY'IN 128, BEŞİKTAŞ'IN 116 GALİBİYETİ VAR

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabet, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım, bugüne kadar 358 defa karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar 116 defa rakibini mağlup etti. 114 karşılaşma berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 499 golüne, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da evinde 2-1'lik skorlarla skorla kazandı.

Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler - 2. Resim

SÜPER LİG'DE 135'İNCİ RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde 134 defa mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 51, siyah-beyazlılar 40 defa gülen taraf oldu. 43 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Galatasaray 165 defa rakip fileleri havalandırırken, Beşiktaş 143 defa gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak. Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.

Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler - 3. Resim

SANCHEZ KART SINIRINDA

Galatasaray'da Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak. Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören Kolombiyalı stoper, derbide kart görmesi halinde 9'uncu haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler - 4. Resim

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve Jonas Svensson sakat. Omzu çıkan Tammy Abraham'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. 

Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler - 5. Resim

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Yasin Kol, geçtiğimiz sezon 2 takım arasında Dolmabahçe'de oynanan derbide düdük çalmıştı.

Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler - 6. Resim

İLKLERİN DERBİSİ

Derbide 2 takımdan 20 oyuncu, görev alması durumunda ilki yaşayacak. Beşiktaş'ta 13 (David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Devrim Şahin), Galatasaray’da 7 oyuncu (Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Metehan Baltacı, Ismail Jacobs, Yusuf Demir), ligde ilk defa derbide mücadele edecek.

Siyah beyazlılarda Necip Uysal 17, sarı-kırmızılılarda da Barış Alper Yılmaz, daha önce 7 defa derbide forma giydi. 

Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler - 6. Resim

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Davinson, Singo, Torreira, İlkay, Sane, Barış, Yunus, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Orkun, Rafa Silva, Ndidi, Cerny, Jota Silva, Toure

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

65 yaş üstüne rapor zorunluluğu mu var? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalyaspor Başkanı Perçin özür diledi: Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu? - SporAçıklama geldi: Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu?Fatih Tekke'den taraftara mesaj: 300 milyon euroluk takım değiliz! - SporTekke'den taraftara mesaj: 300 milyon euroluk takım değiliz!Takım otobüsü alt geçitte sıkıştı: Ekipler geldi, araç böyle kurtarıldı - SporTakım otobüsü alt geçitte sıkıştı: Araç böyle kurtarıldı!İlkay Gündoğan'dan Galatasaray açıklaması: Sahip olduğum her şeyi feda edeceğim - SporLiverpool zaferi sonrası Galatasaray itirafıFenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da manşetlerde: Ölümcül bir darbe oldu - SporKerem, Avrupa'da manşetlerde: Ölümcül bir darbe olduGalatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı: Liverpool maçı detayı ve prim dopingi - Sporİşte Buruk ve Yalçın'ın derbi planı: Sürpriz 11
Sonraki Haber Yükleniyor...