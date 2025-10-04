Süper Lig'de derbi zamanı: Galatasaray ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Namağlup sarı-kırmızılılar, 21 puanla lider durumda bulunuyor. Ligde bir maç eksiği olan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

GALATASARAY'IN 128, BEŞİKTAŞ'IN 116 GALİBİYETİ VAR

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabet, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım, bugüne kadar 358 defa karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar 116 defa rakibini mağlup etti. 114 karşılaşma berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 499 golüne, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da evinde 2-1'lik skorlarla skorla kazandı.

SÜPER LİG'DE 135'İNCİ RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde 134 defa mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 51, siyah-beyazlılar 40 defa gülen taraf oldu. 43 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Galatasaray 165 defa rakip fileleri havalandırırken, Beşiktaş 143 defa gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak. Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.

SANCHEZ KART SINIRINDA

Galatasaray'da Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak. Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören Kolombiyalı stoper, derbide kart görmesi halinde 9'uncu haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve Jonas Svensson sakat. Omzu çıkan Tammy Abraham'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Yasin Kol, geçtiğimiz sezon 2 takım arasında Dolmabahçe'de oynanan derbide düdük çalmıştı.

İLKLERİN DERBİSİ

Derbide 2 takımdan 20 oyuncu, görev alması durumunda ilki yaşayacak. Beşiktaş'ta 13 (David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Devrim Şahin), Galatasaray’da 7 oyuncu (Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Metehan Baltacı, Ismail Jacobs, Yusuf Demir), ligde ilk defa derbide mücadele edecek.

Siyah beyazlılarda Necip Uysal 17, sarı-kırmızılılarda da Barış Alper Yılmaz, daha önce 7 defa derbide forma giydi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Davinson, Singo, Torreira, İlkay, Sane, Barış, Yunus, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Orkun, Rafa Silva, Ndidi, Cerny, Jota Silva, Toure