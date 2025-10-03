Icardi için özel derbi: Beşiktaş maçında tarihe geçebilir

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 4 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak dev maçta fileleri havalandırması durumunda, 'sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu' olacak.

İLK SIRADA BAROS VAR

Sarı-kırmızılılarda 4'üncü sezonunu geçiren 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig maçı oynadı. Yıldız santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 5 defa fileleri havalandırdı. Derbide bir defa daha gol sevinci yaşaması durumunda Icardi, eski Çek futbolcu Milan Baros'u (2008-2013) geride bırakacak.

6 MAÇTA 5 GOL

Uzun sakatlık döneminden çıkan Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde 1'er defa fileleri havalandırdı. Dünyaca ünlü Arjantinli golcü, son 4 lig müsabakasında gol sevinci yaşayarak önemli bir seri yakaladı.