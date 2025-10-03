Icardi için özel derbi: Beşiktaş maçında tarihe geçebilir
Victor Osimhen'i ilk 11'e dönmesiyle yeniden yedek kulübesine geçen Mauro Icardi, Liverpool maçı sonrası takım sevincine tam anlamıyla ortak olmayan görüntüsüyle dikkat çekti. Az süre aldığı için tepkili olduğu konuşulan golcü futbolcu için Beşiktaş derbisi özel bir anlam taşıyor.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 4 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak dev maçta fileleri havalandırması durumunda, 'sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu' olacak.
İLK SIRADA BAROS VAR
Sarı-kırmızılılarda 4'üncü sezonunu geçiren 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig maçı oynadı. Yıldız santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 5 defa fileleri havalandırdı. Derbide bir defa daha gol sevinci yaşaması durumunda Icardi, eski Çek futbolcu Milan Baros'u (2008-2013) geride bırakacak.
6 MAÇTA 5 GOL
Uzun sakatlık döneminden çıkan Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde 1'er defa fileleri havalandırdı. Dünyaca ünlü Arjantinli golcü, son 4 lig müsabakasında gol sevinci yaşayarak önemli bir seri yakaladı.
