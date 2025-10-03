Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Icardi için özel derbi: Beşiktaş maçında tarihe geçebilir

Icardi için özel derbi: Beşiktaş maçında tarihe geçebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Icardi için özel derbi: Beşiktaş maçında tarihe geçebilir
Mauro Icardi, Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Victor Osimhen'i ilk 11'e dönmesiyle yeniden yedek kulübesine geçen Mauro Icardi, Liverpool maçı sonrası takım sevincine tam anlamıyla ortak olmayan görüntüsüyle dikkat çekti. Az süre aldığı için tepkili olduğu konuşulan golcü futbolcu için Beşiktaş derbisi özel bir anlam taşıyor.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 4 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak dev maçta fileleri havalandırması durumunda, 'sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu' olacak.

Icardi için özel derbi: Beşiktaş maçında tarihe geçebilir - 1. Resim

İLK SIRADA BAROS VAR

Sarı-kırmızılılarda 4'üncü sezonunu geçiren 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig maçı oynadı. Yıldız santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 5 defa fileleri havalandırdı. Derbide bir defa daha gol sevinci yaşaması durumunda Icardi, eski Çek futbolcu Milan Baros'u (2008-2013) geride bırakacak.

Icardi için özel derbi: Beşiktaş maçında tarihe geçebilir - 2. Resim

6 MAÇTA 5 GOL

Uzun sakatlık döneminden çıkan Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde 1'er defa fileleri havalandırdı. Dünyaca ünlü Arjantinli golcü, son 4 lig müsabakasında gol sevinci yaşayarak önemli bir seri yakaladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Enflasyonun ardından belli oldu! İşte eylülde yatırım araçlarının reel getirisi"Avatar", "Terminatör", "Titanik" hayranları buraya koşuyor! İşte beklenen James Cameron sergisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Beni o ikna etti! - SporKerem'den Fenerbahçe ve transfer itirafıUEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 45 gol - SporAvrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta tam 45 golSpor yazarları, Fenerbahçe için ne dedi? 'Tedesco'dan bir tür Anti-Mourinho stratejisi' - Spor'Tedesco'dan Anti-Mourinho performansı'Legia Varşova-Samsunspor maçında ilginç anlar! Zeki Yavru bacaklarından tutularak sürüklendi - SporZeki Yavru'ya rakibinden büyük saygısızlıkBeşiktaş'a derbi öncesi bir iyi bir de kötü haber! - SporDerbi öncesi bir iyi bir de kötü haber!Okan Buruk'tan yıldız isme mesaj: Hazır ol, derbiyi sen kazandıracaksın - SporOkan Buruk'tan yıldız isme mesaj
Sonraki Haber Yükleniyor...