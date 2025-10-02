Galatasaray - Beşiktaş derbisinde son 5 maçta 5 kırmızı kart

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 4'ü Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa olmak üzere son 5 derbi maçta 5 kırmızı kart çıktı. Hakemler, bu süreçte Beşiktaş’tan 3, Galatasaray’dan 2 futbolcuyu oyundan ihraç etti.

SON DERBİDE 2 KIRMIZI KART

29 Mart 2025'te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan müsabakada siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy, sarı-kırmızılılarda Przemyslaw Frankowski kırmızı kart gördü. Aynı sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise hakem kırmızı kartına başvurmadı.

2024-2025 sezonunun başında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde Galatasaraylı Victor Nelssson, 2023-2024 sezonunun ilk yarısındaki maçta siyah-beyazlı takımın file bekçisi Mert Günok, ikinci devredeki müsabakada ise Beşiktaş’tan Omar Colley kırmızı kartla cezalandırıldı.