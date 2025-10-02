Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray - Beşiktaş derbisinde son 5 maçta 5 kırmızı kart

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde son 5 maçta 5 kırmızı kart

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde son 5 maçta 5 kırmızı kart
Galatasaray, Beşiktaş, Süper Lig, Derbi, Kırmızı Kart, Taraftar, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmadaki kırmızı kart sayıları dikkat çekiyor.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 4'ü Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa olmak üzere son 5 derbi maçta 5 kırmızı kart çıktı. Hakemler, bu süreçte Beşiktaş’tan 3, Galatasaray’dan 2 futbolcuyu oyundan ihraç etti.

SON DERBİDE 2 KIRMIZI KART

29 Mart 2025'te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan müsabakada siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy, sarı-kırmızılılarda Przemyslaw Frankowski kırmızı kart gördü. Aynı sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise hakem kırmızı kartına başvurmadı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde son 5 maçta 5 kırmızı kart - 1. Resim

2024-2025 sezonunun başında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde Galatasaraylı Victor Nelssson, 2023-2024 sezonunun ilk yarısındaki maçta siyah-beyazlı takımın file bekçisi Mert Günok, ikinci devredeki müsabakada ise Beşiktaş’tan Omar Colley kırmızı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde son 5 maçta 5 kırmızı kart - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?Kopenhag’daki zirvede esprili diyalog! Arnavutluk liderinin "Trump" şakası gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray - Liverpool maçında 'karaborsa bilet' satışına tutuklama - SporGalatasaray - Liverpool maçında 'karaborsa' bilete tutuklamaGalatasaray açıkladı: Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu - SporGalatasaray açıkladı: Beşiktaş maçı bilet fiyatlarıİlkay Gündoğan'ın 'İsim veremem' dediği Liverpool'un yıldızı ortaya çıktı  - SporSır gibi sakladığı Liverpool'un yıldızı ortaya çıktıTrabzonspor'un rakibi Kayserispor: Süper Lig'de 57'nci randevu - SporTrabzonspor'un rakibi Kayserispor: Süper Lig'de 57. randevuLeroy Sane'ye art arda kötü haberler: Aday kadroda yine yok! - SporG.Saray'ın 10 numarasına art arda kötü haberlerMHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri - SporMHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri
Sonraki Haber Yükleniyor...