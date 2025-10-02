Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF resmen açıkladı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 8'inci haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 20252026 sezonunun 8'inci haftası 3 Ekim Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. 

Haftanın açılışında Trabzonspor-Kayserispor ve Antalyaspor-Rizespor maçları oynanacak. Ligde hafta, Samsunspor-Fenerbahçe ve Göztepe-Başakşehir karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Süper Lig’in 8'inci haftası milyonların merakla beklediği derbiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Kritik derbinde Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig’de haftanın hakemleri şöyle:

3 Ekim Cuma

  • Antalyaspor-Rizespor: Ozan Ergün
  • Trabzonspor-Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi

  • Gençlerbirliği-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
  • Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe
  • Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar

  • Kasımpaşa-Konyaspor: Alper Akarsu
  • Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
  • Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
  • Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
