TFF resmen açıkladı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Güncelleme:
Süper Lig’in 8'inci haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de 20252026 sezonunun 8'inci haftası 3 Ekim Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.
Haftanın açılışında Trabzonspor-Kayserispor ve Antalyaspor-Rizespor maçları oynanacak. Ligde hafta, Samsunspor-Fenerbahçe ve Göztepe-Başakşehir karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL
Süper Lig’in 8'inci haftası milyonların merakla beklediği derbiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Kritik derbinde Yasin Kol düdük çalacak.
Süper Lig’de haftanın hakemleri şöyle:
3 Ekim Cuma
- Antalyaspor-Rizespor: Ozan Ergün
- Trabzonspor-Kayserispor: Ali Şansalan
4 Ekim Cumartesi
- Gençlerbirliği-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
- Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe
- Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol
5 Ekim Pazar
- Kasımpaşa-Konyaspor: Alper Akarsu
- Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
- Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
- Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
