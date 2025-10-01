Süper Lig'de dev maç: Galatasaray - Beşiktaş! Sergen Yalçın'ın dikkat çeken derbi istatistiği
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanırken, sadece bir defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig’in 8'inci haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, uzun süre sonra derbi heyecanı yaşayacak.
SERGEN YALÇIN'IN 8'İNCİ DERBİSİ
52 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın başında Galatasaray ile 4, Fenerbahçe ile 3 maça çıktı. Yalçın, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Kartal, bu karşılaşmalarda 12 defa fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.
Sergen Yalçın’ın Galatasaray ve Fenerbahçe performansı şöyle:
Süper Lig - 15 Mart 2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
Süper Lig - 19 Temmuz 2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
Süper Lig - 29 Kasım 2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4
Süper Lig - 17 Ocak 2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
Süper Lig - 21 Mart 2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
Süper Lig - 8 Mayıs 2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
Süper Lig - 25 Ekim 2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1