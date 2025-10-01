Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de dev maç: Galatasaray - Beşiktaş! Sergen Yalçın'ın dikkat çeken derbi istatistiği

Süper Lig'de dev maç: Galatasaray - Beşiktaş! Sergen Yalçın'ın dikkat çeken derbi istatistiği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de dev maç: Galatasaray - Beşiktaş! Sergen Yalçın&#039;ın dikkat çeken derbi istatistiği
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanırken, sadece bir defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig’in 8'inci haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, uzun süre sonra derbi heyecanı yaşayacak.

Süper Lig'de dev maç: Sergen Yalçın'ın dikkat çeken derbi istatistiği - 1. Resim

SERGEN YALÇIN'IN 8'İNCİ DERBİSİ

52 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın başında Galatasaray ile 4, Fenerbahçe ile 3 maça çıktı. Yalçın, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Kartal, bu karşılaşmalarda 12 defa fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

Sergen Yalçın’ın Galatasaray ve Fenerbahçe performansı şöyle:

Süper Lig - 15 Mart 2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

Süper Lig - 19 Temmuz 2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

Süper Lig - 29 Kasım 2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

Süper Lig - 17 Ocak 2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig'de dev maç: Sergen Yalçın'ın dikkat çeken derbi istatistiği - 2. Resim

Süper Lig - 21 Mart 2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Süper Lig - 8 Mayıs 2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

Süper Lig - 25 Ekim 2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AÖF 2025-2026 sınav takvimi açıklandı mı? AÖF güz dönemi vize sınav tarihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 33 gol: Tek mücadele berabere bitti - SporDevler Ligi'nde 9 maçta 33 gol: Tek mücadele berabere bittiTümer Metin'den Liverpool maçı sonrası Sanchez iddiası: Liverpool'da oynasa kimse gelemez! - Spor'G.Saray'dan alıp Liverpool'a koy, kimse gelemez'Hasan Şaş'tan Galatasaray'a övgüler: Artık korkarak gelecekler! - SporŞampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Artık korkarak gelecekler!Spor yazarları, Galatasaray'ın Liverpool zaferini yazdı! 'Hiç utanmayacaklar mı?' - Spor'Hiç utanmayacaklar mı?'Mourinho'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Unutun! - SporMourinho'dan gece yarısı Kerem açıklaması: Unutun!Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünya basınında! "Hatalarla dolu cehennem gibi akşam" - Spor"Liverpool İstanbul'da diz çöktü"
Sonraki Haber Yükleniyor...