Süper Lig'de dev maç: Galatasaray - Beşiktaş! Sergen Yalçın'ın dikkat çeken derbi istatistiği

Süper Lig’in 8'inci haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, uzun süre sonra derbi heyecanı yaşayacak.

SERGEN YALÇIN'IN 8'İNCİ DERBİSİ

52 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın başında Galatasaray ile 4, Fenerbahçe ile 3 maça çıktı. Yalçın, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Kartal, bu karşılaşmalarda 12 defa fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

Sergen Yalçın’ın Galatasaray ve Fenerbahçe performansı şöyle:

Süper Lig - 15 Mart 2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

Süper Lig - 19 Temmuz 2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

Süper Lig - 29 Kasım 2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

Süper Lig - 17 Ocak 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig - 21 Mart 2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Süper Lig - 8 Mayıs 2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

Süper Lig - 25 Ekim 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1