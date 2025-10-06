Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2025-2026 Süper Lig derbi tarihleri

Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak görülen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi futbolseverlerin gündeminde. İşte 2025-2026 Süper Lig derbi tarihleri...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi, 2025-2026 Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Derbi saatinin 20.00 olması bekleniyor. Tarih yaklaştığında saat ve diğer detaylar belli olacak.

2025-2026 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ligin ilk yarısında oynanacak derbi tarihleri belli oldu.

8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.