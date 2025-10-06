Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2025-2026 Süper Lig derbi tarihleri

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2025-2026 Süper Lig derbi tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2025-2026 Süper Lig derbi tarihleri
Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Haber
Haberler

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu, futbolseverleri heyecanlandıran derbi maçları tarihleri araştırılıyor. Özellikle Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı fikstür, ligin ilk yarısında yaşanacak bu dev çekişmenin detaylarını netleştirdi. İki takım arasındaki ilk derbi Kadıköy'de oynanacak.

Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak görülen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi futbolseverlerin gündeminde. İşte 2025-2026 Süper Lig derbi tarihleri...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi, 2025-2026 Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Derbi saatinin 20.00 olması bekleniyor. Tarih yaklaştığında saat ve diğer detaylar belli olacak. 

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2025-2026 Süper Lig derbi tarihleri - 1. Resim

2025-2026 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ligin ilk yarısında oynanacak derbi tarihleri belli oldu. 

8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. 

İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

