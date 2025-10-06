Milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre A Milli Takım, Ekim ayındaki iki resmi karşılaşmasına hazırlanıyor. Süper Lig’de 8. hafta 5 Ekim Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı ve 6 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla milli ara resmen başladı. Peki milli ara kaç gün sürecek, Süper Lig ne zaman yeniden başlayacak?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

A Milli Takım, 11 Ekim’de Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ardından 14 Ekim’de Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile rövanş mücadelesi oynanacak. Bu iki maçın ardından milli ara sona erecek.

Süper Lig takımları için ara, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü başlayacak olan 9. hafta maçlarıyla tamamlanmış olacak. Bu tarih, futbolseverler için yeniden Süper Lig heyecanının döneceği gün anlamına geliyor. Takımlar, yaklaşık 12 günlük arayı dinlenme ve hazırlık süreci olarak değerlendirecek.

MİLLİ ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli ara 6 Ekim’de başlamış olup 18 Ekim’de sona erecek. Bu durumda Süper Lig’de yaklaşık 12 günlük bir ara yaşanacak. Bu süreçte yalnızca A Milli Takım değil, alt yaş kategorilerinde de bazı özel maçlar ve kamplar yapılacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye