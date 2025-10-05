Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonluk yine ekipmansız geldi! Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı

Türk atıcılar Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 10 metre havalı tabanca takım finalinde Türkiye, güçlü rakibi Almanya’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu zaferle Türkiye, Avrupa sahnesinde bir kez daha adını zirveye yazdırırken karşılaşmanın en çok konuşulanı yine ekipmansız madalyayı alan Dikeç oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da düzenlenen organizasyonda Damla Köse ve Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde Norveçli rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Esra Bozabalı ve Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca takım finalinde Fransız rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

DİKEÇ YİNE EKİPMANSIZ

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan oluşan milli takım da erkekler 10 metre havalı tabanca takım finalinde Almanya'dan Christian Reitz-Paul Froehlich ikilisini mağlup etmeyi başararak altın madalya kazandı.

Şampiyonluk yine ekipmansız geldi! Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı - 1. Resim

TURNUVA TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI

Takım arkadaşı Mustafa İnan'ı tebrik eden Yusuf Dikeç, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonlar Ligi, yalnızca en iyi sporcuların yer aldığı özel bir platform. Ülkemi bu seviyede temsil etmek büyük bir onur. Daha önce Macaristan ve Sırbistan'da gerçekleşen turnuva, ülkemizde ilk kez yapıldı.

Altın madalya almak benim için büyük mutluluk. Aynı zamanda bu yarışma, 6-18 Kasım tarihlerinde Kahire'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için ön hazırlık oldu. Hedefim Dünya Şampiyonası'ndan da madalya ile dönerek ülkemizin bayrağını dalgalandırmak."

Şampiyonluk yine ekipmansız geldi! Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı - 2. Resim

DÜNYA PARİS OLİMPİYATLARINDA YUSUF DİKEÇ'İ KONUŞTU

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'in, çoğu atıcının aksine yardımcı ekipman kullanmadan gerçekleştirdiği atışları Elon Musk'a kadar birçok fenomen tarafından paylaşılmıştı.

Dikeç'in atışı ayrıca uzun süre gündemden düşmemişti.

 

