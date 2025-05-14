NATO'dan Yusuf Dikeç'li Türkiye paylaşımı! "Merhaba, Welcome to Türkiye"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2025 19:11 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 19:22 - Güncelleme:

NATO, Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Antalya'yı tanıtmak amacıyla Yusuf Dikeç'in yer aldığı bir video paylaştı Paylaşımda, "Türkiye’nin en ünlü atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapan Antalya’yı bize tanıtıyor" ifadelerine yer verildi.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmî Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bugün Antalya’da başlıyor. NATO, Antalya’da düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, olimpiyat ikincisi milli atıcı Yusuf Dikeç’in yer aldığı bir tanıtım videosu paylaştı. Söz konusu videoya "Merhaba, Welcome to Türkiye" sözleriyle giriş yapan Dikeç, kenti ve toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye’yi tanıtıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve 32 müttefik ülkenin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda, 24-25 Haziran’da Lahey’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları ele alınacak. NATO'nun resmi X hesabından paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi: Olimpiyat gümüş madalyalı ve Türkiye’nin en ünlü atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapan Antalya’yı bize tanıtıyor. Dışişleri Bakanları, NATO Genel Sekreteri Rutte ve diğer üst düzeyli NATO yetkilileri ilk olarak bugün akşam Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek sosyal etkinlikte bir araya gelecek. Yarın gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmî oturumunda, ittifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi’nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. İlgili Haber HÜRJET'e NATO kapıları açıldı: İspanya'da imzalar atıldı!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş