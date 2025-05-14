Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > NATO'dan Yusuf Dikeç'li Türkiye paylaşımı! "Merhaba, Welcome to Türkiye"

NATO'dan Yusuf Dikeç'li Türkiye paylaşımı! "Merhaba, Welcome to Türkiye"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NATO, Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Antalya'yı tanıtmak amacıyla Yusuf Dikeç'in yer aldığı bir video paylaştı Paylaşımda, "Türkiye’nin en ünlü atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapan Antalya’yı bize tanıtıyor" ifadelerine yer verildi.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmî Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bugün Antalya’da başlıyor. 

NATO'dan Yusuf Dikeç'li Türkiye paylaşımı!

NATO, Antalya’da düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, olimpiyat ikincisi milli atıcı Yusuf Dikeç’in yer aldığı bir tanıtım videosu paylaştı.

NATO'dan Yusuf Dikeç'li Türkiye paylaşımı!

Söz konusu videoya "Merhaba, Welcome to Türkiye" sözleriyle giriş yapan Dikeç, kenti ve toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye’yi tanıtıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve 32 müttefik ülkenin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda, 24-25 Haziran’da Lahey’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları ele alınacak. 

NATO'nun resmi X hesabından paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi:

Olimpiyat gümüş madalyalı ve Türkiye’nin en ünlü atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapan Antalya’yı bize tanıtıyor.

Dışişleri Bakanları, NATO Genel Sekreteri Rutte ve diğer üst düzeyli NATO yetkilileri ilk olarak bugün akşam Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek sosyal etkinlikte bir araya gelecek. 

Yarın gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmî oturumunda, ittifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi’nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ev değil adeta hayvanat bahçesi! Ekipler bile şaştı kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEM Parti'den 'terörsüz Türkiye' mesajı: 1071'de kurduğumuz kader ortaklığı güncelleniyor - Gündem"1071'deki kader ortaklığı güncelleniyor"Dışişleri'nden Libya açıklaması: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır - Gündem"Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır"3 büyükelçiden güven mektubu... Erdoğan, ABD Büyükelçisi Barrack ile görüştü! - GündemErdoğan'a 3 büyükelçiden güven mektubuŞimdiye kadar kaç Suriyeli evine döndü? Yeni raporu yayımlandı - GündemŞimdiye kadar kaç Suriyeli evine döndü?CHP meclisinde fırtına öncesi sessizlik! Başkanlar birbirine girdi, mikrofonlar kapatıldı, gerilim yükseldi - GündemCHP, başkanlar birbirine girdiÖzgür Özel ve Cüneyt Özdemir'in 'Soma' kavgası! "Siz Manisa’da eczacılık yaparken..." - GündemÖzel ve Özdemir'in 'Soma' kavgası!
Sonraki Haber Yükleniyor...