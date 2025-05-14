Avrupa’nın güvenliği Antalya masasında! NATO dışişleri bakanları Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde toplanıyor

İki günlük zirvenin öncelikli gündem maddeleri; Avrupa güvenliğinin geleceği ile Transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesi ve NATO’nun savunma harcamaları olacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmî Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bugün Antalya’da başlıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve 32 müttefik ülkenin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda, 24-25 Haziran’da Lahey’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları ele alınacak. Dışişleri Bakanları, NATO Genel Sekreteri Rutte ve diğer üst düzeyli NATO yetkilileri ilk olarak bugün akşam Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek sosyal etkinlikte bir araya gelecek. Yarın gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmî oturumunda, ittifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi’nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Toplantının öncelikli gündem maddeleri; Avrupa güvenliğinin geleceği ile transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesi ve NATO’nun savunma harcamaları olacak. NATO’nun daha güçlü, etkin ve caydırıcı kılınmasının ve bu asli rolünün aşındırılmamasının önemini belirterek, bu yöndeki gayretlerin ağırlık merkezini ittifak dayanışmasının ve birliğinin daha da pekiştirilmesinin oluşturduğunun altını çizecek.

Türkiye’nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürmeye ve daha fazla sorumluluk üstlenmeye kararlı olduğunu belirtecek olan Fidan, Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerdeki ağırlığı ve konumu itibarıyla Türkiye gibi, AB üyesi olmayan müttefiklerin AB’nin savunma alanındaki gayretlerine gereğince katılımının şart olduğunun altını çizecek.

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Bakan Fidan, toplantıda, savunma harcamaları hâlihazırda NATO’nun “gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde ikisi” kriterinin üzerinde olan Türkiye’nin savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve modern yeteneklerini daha da geliştirmeye kararlı olduğunun altını da çizecek. Hakan Fidan, ayrıca “360 derece güvenlik” anlayışıyla, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasının yanı sıra İttifak’a mücavir bölgeler ile Orta Doğu’da barış ve istikrarın hâkim kılınmasının gerekliliğine vurgu yapacak ve terörizmle mücadelede hakiki dayanışma sergilenmesi gerektiğini kaydedecek.