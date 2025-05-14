Türkiye tarihi fırsatı yakaladı: Avrupa ile oyunu yeniden kuralım!

Türkiye’nin stratejik konumu ve savunma sanayii kapasitesiyle AB’nin yeni güvenlik mimarisinde merkezî rol oynayabileceğini söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak “Yeni ve zorlaşan oyunda AB ile ilişkilerimizin yeniden dizayn edilmesi gerekiyor” dedi.

ÖNDER ÇELİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), yeni oluşan dünya düzeninde Avrupa ile Türkiye ilişkilerinin yeni baştan düzenlenmesi gerektiğine dair görüşünü açıkladı. ABD’nin yeni yönetiminin ticaret savaşlarını artıran politikalarıyla küresel düzenin yeniden şekillendiğini anlatan DEİK Başkanı Nail Olpak “Trump mevcut düzeni değiştiriyor, doğru. Bu belirsizlikte Türkiye ve AB birlikte konum alarak stratejik bir ortaklık kurabilir. AB’nin hızlı karar alma mekanizmaları, Çin’in ise küresel etki alanını genişletmesi, Türkiye-AB iş birliğini daha kritik hâle getiriyor” dedi.

BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR

Avrupa’nın Türkiye’nin en büyük ekonomi ve ticari partneri olduğuna işaret eden Olpak “Avrupa, dış ticarette çok önemli bir partner. İhracatta yüzde 57, ithalatta yüzde 52 seviyesindeyken, toplam dış ticarette Avrupa’nın payı yüzde 54 seviyesinde. Dolayısıyla Avrupa’dan söz ederken, aynı zamanda en büyük ticari partnerimizi konuşuyoruz. Son 20 yılı aşkın süredir ülkemize gelen yabancı yatırımlarda Avrupa ülkelerinin yüzde 70’e yakın güçlü bir katkısı bulunuyor. İlişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi için hâlâ potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Yeni ve zorlaşan oyunda AB ile ilişkilerimizin hızlıca yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. İş dünyası olarak bu ilişkilerin daha sürdürülebilir ve modern bir zemine taşınması gerektiği kanaatindeyiz. Gümrük Birliği’nin tır kotası ve vize sorunu gibi teknik sorunlarının çözümünün yanı sıra dijitalleşme, yeşil dönüşüm, kamu alımları, e-Ticaret ve hizmetler sektörü gibi yeni başlıklar açılması ve anlaşmanın günümüz şartlarına daha uygun şekilde hızlıca güncellenmesi karşılıklı fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

SAVUNMAMIZLA YENİ ROL

Türkiye’nin NATO’nun kilit üyesi ve Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapan Olpak, şöyle devam etti: Ukrayna krizi ve Trump yönetiminin NATO’ya yönelik belirsiz tutumu, AB’nin kendi savunma kapasitesini güçlendirme ihtiyacını ortaya koyuyor. Türkiye, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan stratejik konumu ve savunma sanayii kapasitesiyle, AB’nin yeni güvenlik mimarisinde merkezi bir rol oynayabilir. Baykar-Leonardo ittifakı gibi örnekler, savunma sanayiinde iş birliğinin hem yenilik hem de karşılıklı güvenlik için potansiyelini gösteriyor.

SUUDİ ARABİSTAN’A VAR, BİZE NEDEN OLMASIN?

DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye-AB ilişkilerinde şu anda 40 yılda bir gelen tarihî fırsat dönemi yaşandığını belirterek “Avrupa Türkiyesiz yapamaz. Vize konusu vakit geçirmeden değişmeli” dedi. Yalçındağ şunları söyledi: Türkiye ve AB, 20 trilyon dolarlık bir ekonomi ve 600 milyonluk bir pazarı temsil ediyor. Geçen yıl 20 milyon Avrupalı Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye, Avrupa için bir tehdit değil; Türkiye, zaten Avrupa’nın bir parçası. İlk adım olarak, iş adamları, akademisyenler, sanatçılar ve öğrenciler için özel bir vize rejimi öneriyoruz. Suudi Arabistan ve birçok ülkeye bu tür düzenlemeler sunulabiliyorsa, Avrupa kesinlikle Türkiye’ye de benzer bir imkân tanıyabilir.