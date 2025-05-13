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Kısa sürede 1 milyar dolarlık ihracat! Satış rekorunu o ürün kırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kısa sürede 1 milyar dolarlık ihracat! Satış rekorunu o ürün kırdı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de 1 milyar dolarlık ihracat rakamı geçen yıla göre daha erken aşıldı. En fazla satışı yapılan ürünün domates olduğu aktarıldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgenin ihracatını artırmak için yaptıkları yurt dışı ticari ziyaretleri ve URGE projelerinin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Bölgeden bu yıl 1 Ocak-9 Mayıs'ta yapılan ihracatın 2024'ün aynı döneminin üzerine çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, "1 milyar dolar bölgemiz için ulaşılamaz bir rakam değil ama geçen yıla göre 10 gün öncesinden bu sınırı aştık. Bu sevindirici. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kısa sürede 1 milyar dolarlık ihracat! Satış rekorunu o ürün kırdı - 1. Resim

İHRACATTA YAŞ MEYVE-SEBZE İLK SIRADA

İhracatta sektörel bazda ilk sırada 332,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebzenin yer aldığını belirten Çavuşoğlu, madenin ikinci, ağaç ve orman ürünlerinin de üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

En fazla ihracatı yapılan ürünün domates olduğunu aktaran Çavuşoğlu, domatesi biberin takip ettiğini kaydetti. Çavuşoğlu, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatı artırabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kısa sürede 1 milyar dolarlık ihracat! Satış rekorunu o ürün kırdı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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