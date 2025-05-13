"Ağır arsenik ve civa verildi" demişti: Hakan Fidan'a suikast girişiminin detayları belli oldu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın suikasta uğradığını açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. "Ağır arsenik ve civa verildi" diyen Fidan'ın uğradığı suikastın detayları ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı. Fidan, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı" açıklaması günlerce konuşulmuştu.

Suikast girişiminin 4-5 yıl öncesine dayandığını aktaran Fidan, suikast girişiminin kimin tarafından yapıldığına yönelik soruya ise "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var" şeklinde cevap vermişti.

2 YIL TEDAVİ GÖRMÜŞ

Konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alan Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan bazı detayları paylaştı. Zehirleme girişiminin yurt dışında bir ülkede gerçekleştiğinin tahmin edildiğini söyleyen Bostan, "Girişimin, civa buharı verilmek suretiyle gerçekleştiği düşünülüyor. İki yıl tedavi görmüş ve tehlike atlatılmış" ifadelerine yer verdi.

SUİKASTIN TARİHİNİ VERDİ!

Bostan yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu girişimin 2020 ya da 2021 yılında gerçekleştiği anlaşılıyor. O dönem Türkiye’nin muarız bir koalisyonla Doğu Akdeniz’de kuşatılmaya çalışıldığı, Ankara’nın Libya‘ya müdahale ettiği, Karabağ hamlesinin yapıldığı, Suriye ve Irak’ta terörle mücadele edilen sert bir süreçti.

ABD’nin bölgeye ilgisini kaybettiği ve Ortadoğu’da yeni bir nizam kurulacağı anlaşılmıştı. Tüm aktörler nüfuz artırmak ve yeni nizamda söz sahibi olmak için kılıçlarını çekmişti. Hasım çoktu. Ankara’daki karar alıcılar hedefti. Türkiye’nin önde gelen diğer aktörleri açıklamadığı için başka hangi suikast girişimlerinin yapıldığını bilmiyoruz"