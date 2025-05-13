İmamoğlu'nu pas geçip akılalmaz iddialarda bulunmuşlardı! Yalanlara Hakan Fidan'ın diplomalarıyla cevap

CHP'li Murat Emir'in Bakan Hakan Fidan'ın yurt dışında eğitim aldığı okullarda denklik olmadığı yönündeki iddiaları DMM tarafından yalanlandı. Fidan'ın mezuniyet belgelerini paylaşan kurum, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin diploma iptalleri üzerinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hedef alındı. CHP'li Murat Emir, Hakan Fidan'ın özgeçmişinde lisansını tamamladığı söylenen Maryland Üniversitesi'ne bağlı Almanya'da askerlerin gitmesi için açtığı üniversiteyi YÖK’ün tanıyıp tanımadığını sordu.

Emir, ''e-Devlet'ten taradık, üniversiteye yönelik 'kurulumuz mevcut uluslararası listelerde yer almamaktadır' diyor. Bizim ulaşabildiğimiz veriler içerisinde bu üniversiteyi YÖK'ün tanıdığı ve denkliğini kabul ettiğine yönelik hiçbir bilgi yok'' ifadelerini kullandı.

Emir'in iddiaları İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Fidan'ın mezuniyet belgelerini paylaşan DMM, eğitim sürecine dair detaylı bilgi verdi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

İşte o açıklama:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ardından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusunda bulunmuş;

Aşağıdaki belgede de görüleceği üzere lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla verilmiştir.

Bakan Fidan daha sonra Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.