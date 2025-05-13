Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İmamoğlu'nu pas geçip akılalmaz iddialarda bulunmuşlardı! Yalanlara Hakan Fidan'ın diplomalarıyla cevap
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

İmamoğlu'nu pas geçip akılalmaz iddialarda bulunmuşlardı! Yalanlara Hakan Fidan'ın diplomalarıyla cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İmamoğlu&#039;nu pas geçip akılalmaz iddialarda bulunmuşlardı! Yalanlara Hakan Fidan&#039;ın diplomalarıyla cevap
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Murat Emir'in Bakan Hakan Fidan'ın yurt dışında eğitim aldığı okullarda denklik olmadığı yönündeki iddiaları DMM tarafından yalanlandı. Fidan'ın mezuniyet belgelerini paylaşan kurum, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin diploma iptalleri üzerinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hedef alındı. CHP'li Murat Emir, Hakan Fidan'ın özgeçmişinde lisansını tamamladığı söylenen Maryland Üniversitesi'ne bağlı Almanya'da askerlerin gitmesi için açtığı üniversiteyi YÖK’ün tanıyıp tanımadığını sordu.

Emir, ''e-Devlet'ten taradık, üniversiteye yönelik 'kurulumuz mevcut uluslararası listelerde yer almamaktadır' diyor. Bizim ulaşabildiğimiz veriler içerisinde bu üniversiteyi YÖK'ün tanıdığı ve denkliğini kabul ettiğine yönelik hiçbir bilgi yok'' ifadelerini kullandı. 

Emir'in iddiaları İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. 

Fidan'ın mezuniyet belgelerini paylaşan DMM, eğitim sürecine dair detaylı bilgi verdi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

İşte o açıklama:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ardından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusunda bulunmuş;

Aşağıdaki belgede de görüleceği üzere lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla verilmiştir.

Bakan Fidan daha sonra Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: Murat Emirİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Kimse beklemiyordu: Ünlü oyuncu diziye katıldıKendiliğinden yetişiyor, kilosu 900 liraya satılıyor! Toplayanlar "Altın bulsak bu kadar sevinmeyiz" diyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı - GündemYılmaz Özdil hakkında soruşturma! O paylaşım...İzmir merkezli DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var - Gündemİzmir merkezli DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı varÜnlü şarkıcıdan üniversitede siyasi şov! Sertab Erener konserinde Erdoğan düşmanlığına destek verdi - GündemÜnlü şarkıcıdan üniversitede siyasi şov! Sertab Erener konserinde Erdoğan düşmanlığına destek verdiİstanbul bir kez daha sallandı! Naci Görür'den korkutan depremle ilgili ilk yorum - GündemBu kez kısa ve net konuştu: Değişim sürüyor25 ilde büyük operasyon! "Kamu görevlisiyim" diyerek neler yapmışlar neler... Çok sayıda gözaltı var - Gündem"Kamu görevlisiyim" diyerek çarpmışlar!Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu, işte son depremler... - GündemAntalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...