"Öznesi, yüklemi yerinde cümle kuramıyordu!" AK Partili Şamil Tayyar'dan CHP lideri Özel'e 'İmamoğlu' cevabı

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, kendisini hedef alan CHP lideri Özgür Özel'e TGRT Haber canlı yayınında cevap verdi. Tayyar, "Özel ilk vekil olduğunda öznesi, yüklemi yerinde cümle kuramıyordu" dedi.

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar ile CHP lideri Özgür Özel arasında yaşanan 'İmamoğlu' polemiği gündeme damgasını vurdu. Tayyar'ın "İmamoğlu’yla 10 gün görüşmese süreçle ilgili sağlıklı bir başlangıç olabilir" sözlerine CHP lideri, "Hadsizlik, ama bunların da işi bu" diyerek cevap verdi.

Özel'in sözlerine Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir cevap geldi. Tayyar, "Öznesi, yüklemi yerinde cümle kuramıyordu!" dedi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN ÖZEL'E İMAMOĞLU CEVABI

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına katılan Şamil Tayyar, Özgür Özel'in bir televizyon programında kendisini hedef aldığı açıklamalarına cevap verdi. Programın sunucusu Tuna Öztunç da Özel'in 'Bu cevabı TGRT yayınlayamaz' sözlerine "Yayınladık sayın Özel. Bakın yayınladık' dedi.

Özgür Özel ile aynı dönemde vekil olduğunu hatırlatan Şamil Tayyar, şunları söyledi:

"ÖZNESİ YÜKLEMİ YERİNDE CÜMLE KURAMIYORDU"

"Kendisiyle 2011'den beri tanışıyorum. Aynı dönem vekildik. Kendisi, öznesi ve yüklemi yerinde cümle kurmakta zorlanıyordu. Sonra iyi bir hatip oldu. Sonra da genel başkan. CHP'nin şöyle bir avantajı var. Kürsüyü çok fazla kullanıyorlar.

"HAD BİLDİRMEKTEN NE ZAMAN VAZGEÇECEK?"

Biz burada hakaret etmeden, isminin başına yakışıksız sıfatlar takmadan, objektif olarak gazetecilik refleksiyle yorum yapıyoruz. Ben AK Parti üyesiyim, vekillik yaptım, Genel Merkez'de görev aldım. Siyasi kimliğime rağmen, gazeteci yönümü daha çok ön plana çıkarmaya çalıştım. Yeri geldi benim açıklamalarımdan çok hoşnut oldukları ya da kızdıkları da oldu. Bu siyasetçiler başkalarına had bildirmekten ne zaman vazgeçecekler? Sürekli olarak birilerine had bildirme tavrındalar. Bizim burada ne söyleyeceğimizin sınırını siz mi tayin edeceksiniz? CHP Genel Başkanı kimin hangi kanalda ne konuşacağını kendisi mi karar verecek? Bizim konuşmamızda herhangi bir hakaret var mı? Biz Yılmaz Özdil gibi kendisine yakışıksız ifadeler kullanmadık. Son derece medeni bir üslupla kişisel kanaatimi paylaştım. Ben aslında Özel'in bir hadsizlik yaptığını ve kendi sınırlarını zorlayarak siyaset nezaketinin dışına çıktığını düşünüyorum.

"ÖZEL'İN KENDİSİNİ ÇOK GERGİN GÖRÜYORUM, DESTEK ALMALI"

Siyasette bir yandan dilin ve üslubun yumuşaması gerektiğini, kutuplaşmanın kimsenin faydasına olmadığını söylerken, diğer yandan kırıcı, yaralayıcı bir dili doğru bulmuyorum. Özel'e samimi bir tavsiyem. Kendisini çok gergin görüyorum. Jestler mimikler vs. Süreç ağır gelmiş gibi görünüyor. Bir destek alması gerektiğini düşünüyorum. Yılmaz Özdil'in üslubunu doğru bulmuyorum ama Özel'in ona verdiği cümleler bir genel başkana yakışmayacak cümleler. Kendisini Yılmaz Özdil ile eşitleyen bir üsluba yönelmiş.

"İSTER SARAÇHANE'YE İSTERSE SİLİVRİ'YE YATAK KOYSUN"

İmamoğlu ile istediği kadar görüşsün. İsterse Saraçhane'ye, isterse Silivri'ye yatak koysun. Ama bunun ne kendisine ne CHP'ye ne de Türkiye'ye hiçbir faydası olmaz. Kamuoyu yoklamalarına yansımaya başladı. CHP'nin yelkenleri şişmiş değil, hala yüzde 30'larda patinaj çekiyor. İmamoğlu ile abi kardeş ilişkisi hayırlı olsun. Silivri'den çıkmasın, beraber siyaset yapmaya devam etsin. Ama bunun faturasını kendisi çok ağır ödeyecek."