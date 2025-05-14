İstanbul'da nükleer zirve! İran ve Avrupa Türkiye'de masaya oturacak

Ukrayna-Rusya arasında perşembe günü yapılacak barış müzakerelerinin ardından, Türkiye Cuma günü, Avrupa ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ev sahipliği yapacak. İran, İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer anlaşma konusunda masaya oturacak.

Ukrayna-Rusya arasında 4 yıldır süren savaşta ise barış Türkiye'de yapılacak müzakereler sonucu sağlanacak. Putin'in, Türkiye çağrısının ardından gözler perşembe günü yapılacak toplantıya çevrilmişti. Kritik toplantının ardından Türkiye, İran ve Avrupa arasındaki nükleer müzakerelere de ev sahipliği yapacak.

İRAN AVRUPA İLE İSTANBUL'DA MASAYA OTURACAK

Tahran'dan yayın yapan "Irannuances" haber sitesine göre, İran ile E3 olarak adlandırılan 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusunda istişarelerde bulunmak üzere 16 Mayıs'ta İstanbul'da görüşecek.

Görüşmenin bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütüleceği belirtildi.

ABD VE İRAN ARASINDA MÜZAKERELER SÜRÜYOR

İran ile ABD arasında Umman aracılığında devam eden nükleer müzakere süreci devam ederken taraflar görüşmelerin olumlu olduğunu açıklamıştı. Görüşmelerde İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor. Müzakerelerde Avrupa ülkeleri yer almıyor.

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ertelenmesi sonrasında görüşme iptal edilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde "tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının" sonuçları olacağını belirterek, "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Erakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.