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İstanbul bu sene festivale doyacak! 5.İstanbul Dijital Sanat Festivali AKM'de

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul bu sene festivale doyacak! 5.İstanbul Dijital Sanat Festivali AKM&#039;de
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İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. İstanbulluları heyecanlandıran 5.İstanbul Dijital Sanat Festivali, yerli ve yabancı önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) için geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, "Connecting" (Bağlanıyor) temasıyla gerçekleştirilecek.

5.İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ AKM’DE

5.İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) bu yıl Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek. Sanatseverlerin heyecanla beklediği festival, 11-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

İstanbul bu sene festivale doyacak! 5.İstanbul Dijital Sanat Festivali AKM'de - 1. Resim

80 SANATÇININ ESERLERİ SERGİLENECEK

5.İstanbul Dijital Sanat Festivali’yle (IDAF) İstanbul festivale doyuyor. Yerli ve yabancı 80 sanatçının eserinin sergilendiği festivalde çocuk ve gençlik atölyeleri, dijital şovlar, robot gösterileri, görsel ve işitsel performansları ile tiyatro ve panel yer alacak.

İstanbul bu sene festivale doyacak! 5.İstanbul Dijital Sanat Festivali AKM'de - 2. Resim

DİJİTAL SANAT FESTİVALİ’NİN TEMASI BELLİ OLDU

Paris'te ön gösterimi yapılan ve Türkiye'nin uluslararası düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali 5.İstanbul Dijital Sanat Festivali’nin teması "Connecting" (Bağlanıyor) olarak belirlendi.

FESTİVAL ÜCRETSİZ OLACAK

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  düzenlenen bu özel festival, herkese açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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