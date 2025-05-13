Meclis'te fesih tartışması! DEM Partili Gülistan Koçyiğit'le İyi Partili Turhan Çömez birbirine girdi

TBMM'de gündem, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasıydı. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, İyi Parti'nin barışa karşı geldiğini iddia etmesi üzerine tansiyon yükseldi. İyi Partili Turhan Çömez, Koçyiğit'e sert tepki gösterdi.

Fesih kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyuran terör örgütü PKK, dün de kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Gelişmeler dikkatle takip edilirken, bundan sonraki süreç merakla bekleniyor.

Fesihin konuşulduğu TBMM'de ise tansiyon yükseldi. İyi Parti'nin sürece karşı geldiğini söyleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, "Barışı savunmayı suç olarak nitelendiren tek yer burası, tek grup da kendileri. Biz sonuna kadar, canımıza da mal olsa barışı savunacağız" dedi.

ÇÖMEZ'DEN KOÇYİĞİT'E SERT TEPKİ

Bu sözlerin ardından İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Koçyiğit'e sert çıktı. Çömez, "Terörün karşısında durmaya devam edeceğiz. Teröristlerle bir araya gelen, teröristlerden talimat alanların karşısında duracağız. Teröristlerin ve terör örgütlerinin arkasındaki emperyal uzantılara, onlara talimat verenlere de itiraz edeceğiz. Biz bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını, huzur içinde yaşamasını isterken siz Kandil'den besleniyorsunuz. Siz ağzınıza bir kere olsun terörü lanetleyecek bir tek kelime alamadınız" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı tartışmanın ardından iki vekilin de mikrofonları kapatıldı.

İkili arasındaki tansiyon gittikçe yükselirken, Koçyiğit ve Çömez'in mikrofonları kapatıldı