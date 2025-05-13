Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meclis'te fesih tartışması! DEM Partili Gülistan Koçyiğit'le İyi Partili Turhan Çömez birbirine girdi

Meclis'te fesih tartışması! DEM Partili Gülistan Koçyiğit'le İyi Partili Turhan Çömez birbirine girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM'de gündem, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasıydı. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, İyi Parti'nin barışa karşı geldiğini iddia etmesi üzerine tansiyon yükseldi. İyi Partili Turhan Çömez, Koçyiğit'e sert tepki gösterdi.

Fesih kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyuran terör örgütü PKK, dün de kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Gelişmeler dikkatle takip edilirken, bundan sonraki süreç merakla bekleniyor.

Fesihin konuşulduğu TBMM'de ise tansiyon yükseldi. İyi Parti'nin sürece karşı geldiğini söyleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, "Barışı savunmayı suç olarak nitelendiren tek yer burası, tek grup da kendileri. Biz sonuna kadar, canımıza da mal olsa barışı savunacağız" dedi.

ÇÖMEZ'DEN KOÇYİĞİT'E SERT TEPKİ

Bu sözlerin ardından İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Koçyiğit'e sert çıktı. Çömez, "Terörün karşısında durmaya devam edeceğiz. Teröristlerle bir araya gelen, teröristlerden talimat alanların karşısında duracağız. Teröristlerin ve terör örgütlerinin arkasındaki emperyal uzantılara, onlara talimat verenlere de itiraz edeceğiz. Biz bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını, huzur içinde yaşamasını isterken siz Kandil'den besleniyorsunuz. Siz ağzınıza bir kere olsun terörü lanetleyecek bir tek kelime alamadınız" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı tartışmanın ardından iki vekilin de mikrofonları kapatıldı.

İkili arasındaki tansiyon gittikçe yükselirken, Koçyiğit ve Çömez'in mikrofonları kapatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Evlat nöbetindeki annenin 'Terörsüz Türkiye' sevinci: Barışı duyduğumuzdan beri ayaklarımız yerden kesildiDondurma mı, zehir mi? Zararları ölüme kadar götürebilir!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evlat nöbetindeki annenin 'Terörsüz Türkiye' sevinci: Barışı duyduğumuzdan beri ayaklarımız yerden kesildi - Gündem"Ayaklarımız yerden kesildi, gece uyuyamıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti - Gündem"Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik"Engelli park yerine aracını bırakanlara 165 bin lira ceza! - GündemEngelli park yerine aracını bırakanlara 165 bin lira ceza!Doğadan bunları toplayanlar dikkat! Başınıza gelmeyen kalmayabilir... - GündemDoğadan bunları toplayanlar dikkat! Başınıza gelmeyen kalmayabilir...CHP'ye kurultay soruşturmasında yeni gelişme! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı - GündemCHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında yeni gelişmePKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti, hükümete çağrı yaptı: Bayram sonrasına kalmadan... - GündemHükümete çağrı: Bayram sonrasına kalmadan...
Sonraki Haber Yükleniyor...