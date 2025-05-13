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PKK'nın fesih kararı sonrası Şırnak Valiliği'nden açıklama geldi! Uludere, Gabar, Cudi, Silopi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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PKK&#039;nın fesih kararı sonrası Şırnak Valiliği&#039;nden açıklama geldi! Uludere, Gabar, Cudi, Silopi...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı almasının ardından Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Uludere, Silopi, Gabar ve Cudi Dağı dahil bazı bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

PKK'nın kendini feshetmesinden  sonra dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Şırnak Valiliği tarafından alınan kararda bölgede bulunan bazı yerlerin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Mayıs 2025 (Dahil) - 26 Mayıs 2025 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir.

YASAK BÖLGELERE GİRMEYİN UYARISI!

Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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