HÜRJET'e NATO kapıları açıldı: İspanya'da imzalar atıldı!

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında Madrid'de imzalanan mutabakat anlaşması, HÜRJET'in İspanya'ya satışının önünü açarken, NATO ve Avrupa kapılarının da aralanmasını sağladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı.

TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında Madrid'de imzalanan mutabakat anlaşması, HÜRJET'in İspanya'ya satışının önünü açarken, NATO ve Avrupa kapılarının da aralanmasını sağladı.

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İSPANYA'DA TARİHİ İMZALAR ATILDI

Madrid'de düzenlenen 4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda (FEINDEF) gerçekleştirilen imza törenine TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Airbus temsilcileri ve İspanya Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı. Anlaşma, HÜRJET'in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine katılması ve bazı altyapı üretimlerinin İspanya'da yapılmasını kapsıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşıdır. Türkiye'de ürettiğimiz bir jet eğitim uçağının bir NATO ülkesine kullanımı için verilmesi, Türk savunma sanayii için tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

NATO VE AVRUPA'YA AÇILAN KAPI

Demiroğlu, HÜRJET'in NATO kullanımına girmesinin sadece Türkiye için değil, tüm Türk savunma ekosistemi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Biz bir platform sattığımız zaman bütün ekosistemi satmış oluyoruz. Kara, deniz, hava sistemlerimiz, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, belki KAAN için de kapı açmış oluyoruz." dedi.

MİLLİ GÜÇ GÖSTERİSİ: TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAZ

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye gözü kapalı uçak ve helikopter yapan bir ülkedir. Bugün burada bir mutabakat anlaşması imzalandı ve tüm dünya buna şahit oldu. Avrupa'nın Türkiyesiz olamayacağını artık herkes görüyordu. Bugünkü anlaşma bunun somut bir göstergesidir." dedi.

Alpay, HÜRJET'in İspanya'da var olmasının çığır açıcı gelişmeleri beraberinde getireceğini vurgulayarak, "Türkiye olmaksızın Avrupa'nın güvenliği risk altındadır. Bu gerçeği herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

"HÜRJET, AVRUPA'NIN GELECEĞİNDE KRİTİK ROL OYNAYACAK"

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir işbirliği değil, aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır. Bu adım, Avrupa ile savunma sanayisinde kurduğumuz stratejik işbirliklerinin somut bir yansımasıdır." dedi.

Görgün, HÜRJET'in Avrupa pazarında güçlü bir yer edineceğini ve Türk mühendisliğinin gurur kaynağı olacağını belirtti.

FEINDEF 2025'TE TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ

Madrid'deki 4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na bu yıl ilk defa tam katılım sağlayan Türkiye, 32 Türk savunma sanayii firması ile boy gösterdi. TUSAŞ, Roketsan, ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere Türk firmalarının stantları yoğun ilgi gördü.

Büyükelçi Küçükel Ezberci, "Tarihe tanıklık ettiğimiz, önemli bir anlaşmaya imza atıldı. HÜRJET'in İspanya'ya girişi, çığır açıcı gelişmeleri beraberinde getirecektir." şeklinde konuştu.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DONATILAN HÜRJET

HÜRJET, Türk mühendisliğiyle geliştirilen ileri teknolojiye sahip bir eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak öne çıkıyor. Eğitimden taarruza, hava savunma görevlerinden keşif ve gözetlemeye kadar birçok alanda kullanılabilecek şekilde tasarlanan HÜRJET, NATO'nun envanterine katılacak ilk Türk üretimi savaş uçağı olma yolunda ilerliyor.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL OYUNCU OLMA YOLCULUĞU

HÜRJET'in İspanya'ya satışıyla birlikte Türk savunma sanayii, dünya pazarındaki varlığını daha da güçlendirmiş oldu. NATO üyesi bir ülkeye bu ölçekte gerçekleştirilen ilk satış, Türkiye'nin bölgesel güçten küresel oyuncuya dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak tarihe geçti.