İspanya, yeni nesil eğitim uçağı olarak Hürjet'i seçti! F-5'lerin yerini alacak: Resmen envantere giriyor

İspanya, askeri eğitim uçaklarını yenileme programı kapsamında Türkiye'nin yerli üretimi olan Hürjet'i tercih etti. Uluslararası Savunma Fuarı (FEINDEF) kapsamında gerçekleştirilen anlaşma ile birlikte Hürjet, İspanyol Hava Kuvvetleri'nde kullanılacak yeni eğitim uçağı olarak belirlendi.

Kıta Avrupası, Türk semalarından doğan bir jeti konuşuyor! F-35 programından çıkarılan Türkiye, şimdi kendi uçağıyla Avrupa kapılarını zorluyor.

İspanya ile yapılan anlaşma kapsamında Hürjet, İspanya'nın Talavera bölgesinde konuşlu 23. Kanat'ta hizmet veren F-5 eğitim uçaklarının yerini alacak.

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"İSPANYOL SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM"

Hürjet'in İspanyol Hava Kuvvetleri envanterine katılması, sadece askeri eğitim süreçlerini modernize etmekle kalmayacak, aynı zamanda İspanyol Savunma Sanayii'nin kapasitesini de artıracak. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

14 Mayıs Çarşamba günü yapılacak imza töreni ile Hürjet, resmi olarak İspanya'nın eğitim uçağı filosuna katılacak.

JEMA HÜRJET'İN KUMANDASINA GEÇTİ!

Şubat ayında ise İspanya Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı (JEMA) Francisco Braco Carbó, Türkiye’ye gelerek Hürjet’i bizzat uçurdu.

F-5'LERİN YERİNE HÜRJET Mİ GELİYOR?

İspanya’nın 2024 sonunda F-5 jetlerini emekliye ayırmaya hazırlanması ve bunun yerine yeni nesil bir ileri seviye eğitim uçağı arayışı, gözleri TUSAŞ’ın geliştirdiği Hürjet’e çevirdi.

İki ülke arasındaki iş birliği yalnızca Hürjet ile sınırlı değil: Indra ile Otokar arasında askeri araç alanında iş birliği girişimi de başlatıldı.

ARKA PLANDA NE VAR?

Türkiye ile İspanya arasında son dönemde hız kazanan askeri temaslar, yalnızca Hürjet özelinde değil, çok daha kapsamlı ve stratejik bir savunma ortaklığı üzerinden ilerledi.

2023 Aralık ayında imzalanan gelişmiş askeri eğitim sistemine dair mutabakat zaptı, iki ülkenin hava ve uzay kuvvetleri alanındaki entegrasyon vizyonunu ortaya koymuştu.

Mart ayındaki ziyaret kapsamında İspanyol heyet, başta TUSAŞ olmak üzere birçok Türk savunma sanayii kuruluşuyla doğrudan temas kurdu.

Öte yanda uzun vadeli, stratejik uyumu güçlendirme hedefi taşıyan ikili ilişkiler her gün yeni boyut kazanıyor. İspanyol Hava Kuvvetleri’nin envanterinden çıkarmayı planladığı F-5 uçaklarının yerine yeni nesil eğitim platformu arayışı, Türkiye'nin Hürjet projesine uluslararası bir kapı aralamaya devam etti.