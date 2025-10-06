Galatasaray derbisinde tarihi fırsatı tepen Beşiktaş'ta sorun tespit edildi: Milli arada çözüm aranacak

MURAD TAMER - Derbide Sergen Yalçın’ın planı tutmak üzereydi ancak oyuncular bu planın işlemesinde yeterli olmadı. Tecrübeli teknik adam, 1-0’lık üstünlüğü yakaladıktan sonra ve Galatasaray 10 kişi kaldığında oyuncularına net bir talimat verdi: “Savunmayı önde kurun, rakibi ceza sahasına yaklaştırmayın.” Ancak takım, tam tersini yaptı. Savunma çizgisi geriye yaslandı, takım boyu uzadı ve baskı hatları koptu. Yalçın, sürekli “çıkın” uyarıları yapmasına rağmen futbolcuların refleksi temkinli futbola dönüştü ve ikinci yarının başında oyun üstünlüğü rakibe geçti.

PSİKOLOJİK DERS

Süper Lig’de yedide yedi yapan sarı kırmızılılar 10 kişi olmalarına rağmen ceza sahası çevresindeki ilk hatayı değerlendirip denge golünü buldu. Özellikle Galatasaray’ın Lucas Torreira önderliğinde kurduğu baskı, Beşiktaş savunmasını çözülmeye zorladı. Sergen Yalçın, maç sonrası soyunma odasında öğrencilerine bu konudaki memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, talimatlarına rağmen oyuncuların psikolojik savunma refleksine yenik düşmesinin önüne geçmek için millî arada özel çalışmalar yaptırmaya karar verdiği öğrenildi.

GALİBİYETİ İSTEMİŞTİK

Beşiktaş’ı derbide öne geçiren golü atan Abraham’ın sevinci yarım kaldı. İngiliz golcü, beraberlik üzerine sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “Daha fazlasını istemiştik ama olmadı. Desteğiniz eşsiz. Teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Derbinin son dakikalarına doğru sakatlanan ve oyundan çıkan Wilfred Ndidi’den iyi haber geldi. Nijeryalı oyuncunun dün yapılan kontrolleri sonucunda sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bugün Nijerya Millî Takımı’nın kampına katılacak.

OSİMHEN’İ KİLİTLEDİ

Beşiktaş’ın stoperi Emirhan Topçu derbideki performansıyla ayakta alkışlandı. Galatasaray’ın 75 milyon avro ödediği Osimhen’e yaptığı markajla etkili olmamasını sağlayan 24 yaşındaki oyuncu, istatistik sitelerinden Beşiktaş’ın derbideki en yüksek puanı alan oyuncusu oldu.