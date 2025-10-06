Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL&#039;nin altında olan araçlar
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomobil fiyatları cep yakarken, vatandaşlar da uygun fiyatlı sıfır araçları araştırmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller hangileri? Türkiye'de 1,5 milyon TL'nin altında satılan 21 farklı model bulunuyor. İşte fiyatı 1 milyon 100 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen o araçlar...

Sıfır otomobil fiyatları alıp başını giderken, ikinci el fiyatları da sıfırdan farksız. Birçok vatandaş kesesine uygun otomobil arıyor. Birikimini arabaya yatırmak isteyen vatandaşlar Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri araştırıyor.

FİYATI 1,1 MİLYON İLE 1,5 MİLYON TL ARASINDA DEĞİŞEN ARAÇLAR 

Türkiye'de 1 milyon 500 bin TL'nin altında satılan 21 farklı model bulunuyor. İşte fiyatı 1 milyon 100 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen otomobiller:

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 1. Resim

Daica Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto: 1 milyon 480 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 2. Resim

Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT: 1 milyon 449 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 3. Resim

Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump MT: 1 milyon 434 bin 500 TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 4. Resim

Fiat Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 423 bin 900 TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 5. Resim

Dacia Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto: 1 milyon 420 bin TL

Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 380 bin 900 TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 6. Resim

Fiat Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 379 bin 900 TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 7. Resim

Opel Corsa 1.2 100 HP MT6: 1 milyon 376 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 8. Resim

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT: 1 milyon 327 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 9. Resim

KIA Picanto 1.2L 79 PS AMT: 1 milyon 315 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 10. Resim

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 302 bin 900 TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 11. Resim

Fiat Egea Sedan Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 291 bin 900 TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 12. Resim

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1 milyon 290 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 13. Resim

Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump MT: 1 milyon 281 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 14. Resim

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Style AMT: 1 milyon 277 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 15. Resim

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1 milyon 245 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 16. Resim

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT: 1 milyon 236 bin TL

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 234 bin 900 TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 17. Resim

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 18. Resim

Fiat Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 233 bin 900 TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 19. Resim

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump MT: 1 milyon 186 bin TL

Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - 20. Resim

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 99 bin 900 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hindistan'da hastanede yangın! Çok sayıda hasta hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hangi ülke, ne kadar yatırım yaptı? Yapay zekâ ile büyüyen ilk 10 şirket - EkonomiYapay zekâ ile büyüyen ilk 10 şirketMevduat faizlerinde düşüş durdu! İşte 500 bin TL’nin güncel getirisi - Ekonomiİşte 500 bin TL’nin güncel getirisiHazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 965,7 milyar lirayı aştı - EkonomiHazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 965,7 milyar lirayı aştıBİST 100 haftaya yükselişle başladı! Enflasyon, borsa için ne anlama geliyor? - EkonomiEnflasyon, borsa için ne anlama geliyor?Ziraat Bankası'ndan 'milyonluk' villa satışı! Yeni sahibi ünlülere komşu olacak - EkonomiZiraat Bankası'ndan 'milyonluk' villa satışı!Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplandı! İşte emekli zammı için masadaki rakamlar - Ekonomiİşte emekli zammı için masadaki rakamlar
Sonraki Haber Yükleniyor...