Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar

Sıfır otomobil fiyatları alıp başını giderken, ikinci el fiyatları da sıfırdan farksız. Birçok vatandaş kesesine uygun otomobil arıyor. Birikimini arabaya yatırmak isteyen vatandaşlar Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri araştırıyor.

İlgili Haber Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplandı! İşte emekli zammı için masadaki rakamlar

FİYATI 1,1 MİLYON İLE 1,5 MİLYON TL ARASINDA DEĞİŞEN ARAÇLAR

Türkiye'de 1 milyon 500 bin TL'nin altında satılan 21 farklı model bulunuyor. İşte fiyatı 1 milyon 100 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen otomobiller:

Daica Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto: 1 milyon 480 bin TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT: 1 milyon 449 bin TL

Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump MT: 1 milyon 434 bin 500 TL

Fiat Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 423 bin 900 TL

Dacia Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto: 1 milyon 420 bin TL

Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 380 bin 900 TL

Fiat Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 379 bin 900 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP MT6: 1 milyon 376 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT: 1 milyon 327 bin TL

KIA Picanto 1.2L 79 PS AMT: 1 milyon 315 bin TL

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 302 bin 900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 291 bin 900 TL

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1 milyon 290 bin TL

Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump MT: 1 milyon 281 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Style AMT: 1 milyon 277 bin TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1 milyon 245 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT: 1 milyon 236 bin TL

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 234 bin 900 TL

Fiat Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 233 bin 900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump MT: 1 milyon 186 bin TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 99 bin 900 TL