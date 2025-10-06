Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar
Otomobil fiyatları cep yakarken, vatandaşlar da uygun fiyatlı sıfır araçları araştırmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller hangileri? Türkiye'de 1,5 milyon TL'nin altında satılan 21 farklı model bulunuyor. İşte fiyatı 1 milyon 100 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen o araçlar...
Sıfır otomobil fiyatları alıp başını giderken, ikinci el fiyatları da sıfırdan farksız. Birçok vatandaş kesesine uygun otomobil arıyor. Birikimini arabaya yatırmak isteyen vatandaşlar Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri araştırıyor.
FİYATI 1,1 MİLYON İLE 1,5 MİLYON TL ARASINDA DEĞİŞEN ARAÇLAR
Türkiye'de 1 milyon 500 bin TL'nin altında satılan 21 farklı model bulunuyor. İşte fiyatı 1 milyon 100 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen otomobiller:
Daica Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto: 1 milyon 480 bin TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT: 1 milyon 449 bin TL
Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump MT: 1 milyon 434 bin 500 TL
Fiat Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 423 bin 900 TL
Dacia Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto: 1 milyon 420 bin TL
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 380 bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 379 bin 900 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP MT6: 1 milyon 376 bin TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT: 1 milyon 327 bin TL
KIA Picanto 1.2L 79 PS AMT: 1 milyon 315 bin TL
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 302 bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 291 bin 900 TL
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1 milyon 290 bin TL
Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump MT: 1 milyon 281 bin TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Style AMT: 1 milyon 277 bin TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1 milyon 245 bin TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT: 1 milyon 236 bin TL
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT: 1 milyon 234 bin 900 TL
Fiat Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 233 bin 900 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump MT: 1 milyon 186 bin TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR MT: 1 milyon 99 bin 900 TL