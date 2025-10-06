Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hindistan'da hastanede yangın! Çok sayıda hasta hayatını kaybetti

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jaipur kentinde bulunan hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Jaipur'daki Sawai Man Singh Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YOĞUN BAKIMDAKİ 6 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, yoğun bakımda tedavi gören 11 hastadan 6'sı hayatını kaybederken, alevlerin hastanenin diğer bölümlerine hızla yayılması büyük paniğe yol açtı.

Hindistan'da hastanede yangın! Çok sayıda hasta hayatını kaybetti - 1. Resim

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının, yoğun bakım ünitesindeki elektrik tesisatında yaşanan kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

