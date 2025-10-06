Hindistan'da hastanede yangın! Çok sayıda hasta hayatını kaybetti
Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jaipur kentinde bulunan hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Jaipur'daki Sawai Man Singh Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YOĞUN BAKIMDAKİ 6 HASTA HAYATINI KAYBETTİ
Yangında, yoğun bakımda tedavi gören 11 hastadan 6'sı hayatını kaybederken, alevlerin hastanenin diğer bölümlerine hızla yayılması büyük paniğe yol açtı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Yangının, yoğun bakım ünitesindeki elektrik tesisatında yaşanan kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
