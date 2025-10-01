Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nijerya'da yolcu taşıyan tekne alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Nijerya'da yolcu taşıyan tekne alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya&#039;da yolcu taşıyan tekne alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var
Nijerya, Tekne Kazası, Tekne Alabora, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. 

Kogi Enformasyon Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, Kogi'nin Ibaji bölgesinden İlushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan teknenin, Niger Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Fanwo, eyalet hükümetinin, böyle bir trajedinin tekrarlanmasını önlemek amacıyla su yollarındaki güvenlik önlemlerini iyileştirmek için federal kurumlarla işbirliği içinde devam eden çabaları yoğunlaştıracağını ifade etti.

Ülkenin kuzeyinde son iki ayda meydana gelen tekne kazalarında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren sözler: Önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu çözmekİstanbul da kuraklıktan nasibini aldı! En büyük baraj bile alarm veriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, Güney Kıbrıs’ı Türkiye’ye karşı üsse dönüştürüyor! Ada’ya gizlice roketatar getirildi - Dünyaİsrail, Ada’yı Türkiye’ye karşı donatıyor!Beyaz Saray duyurdu! 'Katar’a yönelik her saldırı ABD’ye yapılmış sayılacak' - DünyaKatar’a yönelik her saldırı ABD’ye yapılmış sayılacak!Türkiye ve İran anlaştı mı? Van–Salmas hattında yeni sınır kapısı iddiası - DünyaTürkiye ve İran anlaştı mı?İtalya'da İsrailli turistlere kemerli dayak! Neye uğradıklarını şaşırdılar - Dünyaİtalya'da İsrailli turistlere kemerli dayakAlmanya alarmda! Patlamanın ardından Oktoberfest'e bomba tehdidi - DünyaAlmanya alarmda! Patlamanın ardından bomba tehdidiPegasus depremi: Bezos’tan Prens Selman’a uzanan casusluk ağı, Polonya’da ifşa oldu - Dünya'Casus yazılımla yüzlerce kişiyi izledik'
Sonraki Haber Yükleniyor...