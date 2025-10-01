Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya alarmda! Patlamanın ardından Oktoberfest'e bomba tehdidi

Almanya alarmda! Patlamanın ardından Oktoberfest'e bomba tehdidi

Almanya'nın Münih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, polisin, kent merkezinde düzenlenen Oktoberfest'e yönelik bomba tehdidi içeren bir not bulduğu belirtildi.

Almanya'nın Münih kentinde güvenlik güçleri alarma geçti. Kentte sabah saatlerinde bir evde meydana gelen patlamanın ardından bomba paniği yaşanıyor.

BOMBA TEHDİDİ İÇEREN BİR NOT BULUNDU

Münih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, polisin, kent merkezinde düzenlenen Oktoberfest'e yönelik bomba tehdidi içeren bir not bulduğu belirtildi. Münih kenti Belediye Başkanı Dieter Reiter, festival alanının yerel saat ile 17.00'ye kadar kapalı kalacağını bildirdi. Münih Polisi ise festival alanında arama yapılacağını söyleyerek, görevli kişilerin alanı terk etmesini istedi.

