Kritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var

Portekiz Premier Lig'in 8'inci haftasında derbi heyecanı yaşandı. Porto ile Jose Mourinho'nun ekibi Benfica, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Mücadelede iki takım da net fırsatlar yakalasa da, tabelada değişiklik olmadı ve taraflar birer puana razı oldu.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho'nun derbilerdeki kötü istatistiği yeniden gündem oldu. Tecrübeli teknik adam, Roma, Fenerbahçe ve son olarak Benfica'nın başında çıktığı son 10 derbi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Bu süreçte Mourinho'nun takımları sadece 2 gol atabildi.

MOURINHO'NUN DERBİ KARNESİ

Roma, Fenerbahçe ve Benfica ile çıktığı son 10 derbiden galibiyet çıkaramayan ve sadece 2 gol atabilen Mourinho'nun karnesi şöyle:

2022: Roma 0-1 Lazio

2023: Lazio 1-0 Roma

2023: Lazio: 0-0 Roma

2024: Lazio 1-0 Roma

2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

2024: Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

2025: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

2025: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

2025: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

2025: Porto 0-0 Benfica