Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var

Kritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho'nun derbi kabusu sürüyor. Roma, Fenerbahçe ve Benfica'nın başında çıktığı son 10 ezeli rekabette galibiyet alamayan Portekizli teknik adam, bu süreçte sadece 2 gol sevinci yaşayabildi.

Portekiz Premier Lig'in 8'inci haftasında derbi heyecanı yaşandı. Porto ile Jose Mourinho'nun ekibi Benfica, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Mücadelede iki takım da net fırsatlar yakalasa da, tabelada değişiklik olmadı ve taraflar birer puana razı oldu.

Kritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var - 1. Resim

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho'nun derbilerdeki kötü istatistiği yeniden gündem oldu. Tecrübeli teknik adam, Roma, Fenerbahçe ve son olarak Benfica'nın başında çıktığı son 10 derbi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Bu süreçte Mourinho'nun takımları sadece 2 gol atabildi.

MOURINHO'NUN DERBİ KARNESİ

Roma, Fenerbahçe ve Benfica ile çıktığı son 10 derbiden galibiyet çıkaramayan ve sadece 2 gol atabilen Mourinho'nun karnesi şöyle:

2022: Roma 0-1 Lazio

2023: Lazio 1-0 Roma
2023: Lazio: 0-0 Roma

2024: Lazio 1-0 Roma
2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
2024: Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

2025: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
2025: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
2025: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
2025: Porto 0-0 Benfica

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Köylerine döndüler, yetişmeyen ürünler yetişti: Muş'ta terörsüz bölgeler ihya oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA'dan iki Süper Lig ekibine ceza! - SporFIFA'dan iki Süper Lig kulübüne ceza!Arda Turan'ın kâbusu! "Antrenörlük kariyerimdeki en kötü günüm" - SporArda'nın kâbusu! "Kariyerimdeki en kötü günüm"'Tedesco' diye yazılır, 'şaşkın' diye okunur | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi? - Spor'Tedesco' diye yazılır, 'şaşkın' diye okunurGalatasaray'da Wilfried Singo üzüntüsü: O maçlarda forma giyemeyecek - SporGalatasaray'da Wilfried Singo üzüntüsüTrabzonspor'un Christ Oulai’den beklentisi yüksek - SporBu çocuğa dikkat! Trabzonspor'un beklentisi yüksekGalatasaray derbisinde tarihi fırsatı tepen Beşiktaş'ta sorun tespit edildi: Milli arada çözüm aranacak - SporBeşiktaş tarihi fırsatı neden kaçırdı?
Sonraki Haber Yükleniyor...