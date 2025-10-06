Kritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var
Jose Mourinho'nun derbi kabusu sürüyor. Roma, Fenerbahçe ve Benfica'nın başında çıktığı son 10 ezeli rekabette galibiyet alamayan Portekizli teknik adam, bu süreçte sadece 2 gol sevinci yaşayabildi.
Portekiz Premier Lig'in 8'inci haftasında derbi heyecanı yaşandı. Porto ile Jose Mourinho'nun ekibi Benfica, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Mücadelede iki takım da net fırsatlar yakalasa da, tabelada değişiklik olmadı ve taraflar birer puana razı oldu.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho'nun derbilerdeki kötü istatistiği yeniden gündem oldu. Tecrübeli teknik adam, Roma, Fenerbahçe ve son olarak Benfica'nın başında çıktığı son 10 derbi maçında galibiyet yüzü göremedi.
Bu süreçte Mourinho'nun takımları sadece 2 gol atabildi.
MOURINHO'NUN DERBİ KARNESİ
Roma, Fenerbahçe ve Benfica ile çıktığı son 10 derbiden galibiyet çıkaramayan ve sadece 2 gol atabilen Mourinho'nun karnesi şöyle:
2022: Roma 0-1 Lazio
2023: Lazio 1-0 Roma
2023: Lazio: 0-0 Roma
2024: Lazio 1-0 Roma
2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
2024: Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
2025: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
2025: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
2025: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
2025: Porto 0-0 Benfica