Trabzonspor'un Christ Oulai’den beklentisi yüksek

Trabzonspor’da bir isim parlıyor. O da yeni transfer edilen Christ Oulai. Sezon başında Bastia’dan 5,5 milyon avroya alınan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fransa’da aldığı ceza sebebiyle Antalya, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarında süre alamamıştı. Bordo mavili forma altında ikinci maçına çıkan Fildişili futbolcu, 4-0 kazanılan Kayserispor karşısında oyunuyla beğeni topladı.

2030'A KADAR

30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunan ve ‘yatırım’ transferi olarak görülen Oulai, Kayserispor mücadelesinde 56 kez topla buluşurken 33 pasta 29 isabet sağladı. 4’te 4 başarılı orta yapan genç Fırtına girdiği altı ikili mücadelenin beşini de kazandı. Fatih Tekke’nin “Biraz bekleyin” diyerek tam hazır olmadığını söylediği Oulai’nin ileride büyük rakamlara satılması bekleniyor.

TRABZON'DA MUTLU

Güncel piyasa değeri 4 milyon avro olan Oulai, Trabzonspor’a alışma sürecini arkadaşlarının yardımı sayesinde çok çabuk aştığını belirtiyor.