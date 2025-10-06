Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyor

YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyor

- Güncelleme:
YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyor
2025 YKS ek tercih sonuçları büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. İlk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme süreci başladı. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla beraber ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapacak. Peki, "YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı?" İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite kayıt süreci başlayacak. İlk yerleştirmede istediği bölüme yerleşemeyen adaylar, ek tercih hakkıyla üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, kayıt belgeleri, tarihleri ve üniversite duyurularını yakından takip edecek. Yerleşme hakkı kazananlar için e-kayıt ve yüz yüze kayıt işlemleri oldukça önemlidir. Konuya ilişkim tüm ayrıntılar ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyor - 1. Resim

YKS EK TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI? 

YKS ek tercih sonuçlarının bugün açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. 

Bu sene ek tercih başvuruları 30 Eylül'de sona erdiği için adayların sonuçları ekim ayının ikinci haftası civarında açıklanması bekleniyor. Bu noktada ÖSYM'nin resmi duyurusu ve takvimi takip edilmesi önemlidir.

YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçlarında son durum merak ediliyor - 2. Resim

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS ek tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme erişebilir.

"2025-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları" bölümüne tıklayarak yerleştirme durumlarını görüntüleyebilir. 

